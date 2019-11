A "Vieni da me" Caterina Balivo imita Barbara D'Urso: "Esclusivo!"

Caterina Balivo contro Barbara D'Urso: la sfida fra le due "signore" della tv continua e propone un altra puntata. E' successo mercoledì 28 novembre nel corso della puntata di "Vieni da me", in onda su Rai 1 come sempre al termine del telegiornale. Per presentare al meglio l'ospite di turno, Giobbe Covatta, la 39enne conduttrice napoletana ha presentato il video con un'enfasi particolare, letta dai più come un'imitazione di Barbara D'Urso e del suo modo di proporre ospiti, notizie e contributi filmati. "Esclusivo", "Choc" sono state le esclamazioni con cui Caterina Balivo ha anticipato le immagini che hanno introdotto Giobbe Covatta.