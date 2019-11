Elisabetta Gregoraci, incidente sexy in diretta: Balivo interviene per coprire lo strip involontario

Elisabetta Gregoraci, l'incidente sexy involontario arriva in diretta tv nel programma "Vieni da me". E' dovuta intervenire la conduttrice Caterina Balivo che la intervistava per fermare lo strip al quale si stava assistendo. "Non posso palleggiare con questo vestito, ho la gonna stretta - ha detto a un certo punto Gregoraci - Mi continua a salire il reggiseno… Non si vede, ok", ha detto mentre veniva intervistata. La showgirl, ex di Flavio Briatore ha infatti avuto qualche problema col vestito. Gregoraci infatti, ha ricordato la sua fase adolescenziale da "maschiaccio" ed è stata così invitata a giocare con un pallone: quindi l'intervento della Balivo per coprire l'incidente.