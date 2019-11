Muore a 35 anni durante le riprese di un reality l'attore e modello Godfrey Gao

E' morto a soli 35 anni l'attore e modello Godfrey Gao. E' caduto mentre correva durante le riprese di Chase Me, reality televisivo in cui due squadre si affrontano in una serie di gare, soprattutto fisiche. La tragedia nella città cinese di Ningbo. L'attore ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Prontamente soccorso, è stato condotto in ospedale, dove però il suo cuore dopo due ore ha cessato di battere. Godfrey Gao era molto popolare soprattutto per essere stato il primo modello asiatico a firmare un contratto con una azienda di moda francese, la Louis Vuitton. In seguito, nel 2013, aveva recitato nel film Shadowhunters – Città di ossa. In Cina era famoso anche per la popolare serie tv Remembering Lichuan.

Leggi anche Tragedia in Florida, muore attore del Cirque du Soleil