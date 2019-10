Lenny Kravitz a Uj, biglietti a partire da 65 euro

Sulla scia di un trionfale World Tour di 2 anni, Lenny Kravitz torna di nuovo on the road con “Here to Love” Tour 2020 e il 10 luglio sarà a Perugia, a Umbria jazz, all'arena Santa Giuliana

I biglietti saranno in vendita da martedì 15 ottobre dalle 10, prevendita in esclusiva per gli ascoltatori di Virgin Radio. Bisogna registrarsi su virginradio.it per ricevere il codice che renderà possibile l’acquisto su www.ticketone.it/virginradio. Da giovedì 17 ottobre alle 10 on line su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com e www.umbriajazz.com

Ecco i prezzi: posto unico in piedi PIT Posto unico (69+ 10,35= 79,35 euro): platea posto unico in piedi (57 + €.55= 65.55 euro) e gradinata non numerata (62+ 9,30= 71,30 euro)