Concerto per la vita con Mogol e Belli

Mogol, Paolo Belli e Gianluca Pecchini hanno voluto il Concerto per la vita. E si farà venerdì 4 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi, a partire dalle ore 21. Nel giorno dedicato a San Francesco e alla Giornata Nazionale del Dono, accompagnati dalla Paolo Belli Big Band, si alterneranno Mogol, Paolo Belli, Arisa, Neri Marcorè, Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Pupo, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Mario Lavezzi, Amara, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Carroccia, Raimondo Todaro e Veera Kinnunen. Ma non mancheranno altre sorprese, come duetti inediti tra gli artisti e lo straordinario coinvolgimento di alcuni dei ragazzi dell'istituto Serafico.

L’evento musicale nasce per dare un contributo concreto a una realtà unica come quella dell’Istituto Serafico di Assisi. In particolare, l'incasso della serata sarà devoluto al Serafico per sostenere il progetto "I Letti di Francesco", un'iniziativa pensata per i bambini disabili gravi che vivono in contesti di bisogno.

Sul palco Mogol e Paolo Belli saranno coadiuvati da Katia Giuliani e Roberto Gentile di Radio Subasio, la radio ufficiale del Concerto per la Vita che trasmetterà in diretta l’evento.