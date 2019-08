Figuratevi, protagonisti i bambini

Figuratevi, il festival che ha per protagonista i bambini e le loro famiglie, è in corso a Perugia fino a domenica primo settembre. Nella giornata inaugurale di giovedì 29 agosto a fare da sfondo è stata l'acropoli perugina, poi tutto proseguirà fino a domenica 1 nell'area verde Leonardo Cenci a Pian di Massiano con la novità del Barton Park che sarà teatro degli spettacoli serali.

A partire da venerdì 30, dunque, tutti a Pian di Massiano per un fine settimana di animazione con il calendario di spettacoli di figura e letture animate, ma anche di conoscenza e apprendimento grazie ai tanti laboratori per bambini e ragazzi, ai momenti di incontro e di confronto e di creatività.