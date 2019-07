I belli di Uomini e Donne a spasso per Perugia

Lui è Andrea Melciorre, influencer top e secondo solo a Mariano Di Vaio. Corteggiatissimo a Uomini e Donne e tra i protagonisti della quarta edizione di Temptation Island. Lei è Giulia Latini, influencer di Anzio, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, modella e - dicono i gossippari - sempre in cerca dell'anima gemella.

Sembravano lontani i tempi quando Melchiorre e Latini flirtavano insieme, storia poi finita malissimo per un presunto tradimento di lui.

I due belloni sono stati “beccati” insieme a Perugia, all'uscita dalla visita della mostra Unforgettable e probabilmente anche di passaggio in città per il festival di Umbria jazz.