Marche, dai Vincisgrassi al fritto misto ascolano. Per chi ama la tavola trionfo di sapori

Se un turista volesse assaggiare in un colpo solo tutti i piatti tipici marchigiani, il suo pranzo finirebbe al pronto soccorso. Sono decine e decine le pietanze nate ed elaborate nel territorio regionale, alcune di semplice fattura, altre complesse, come le regine Olive all’ascolana, che le massaie che seguono gli insegnamenti di un tempo, impiegano tre giorni per preparare. Ma se l’affamato turista volesse cimentarsi con un “semplice” menù di “appena” cinque portate? Quali sarebbero quelle da presentare in tavola? Proviamo a immaginare il pranzo, porzioni ridotte, ovviamente.

Naturalmente si parte con un antipasto misto. Il principe è il Ciauscolo, salume spalmabile, dicitura Igp, carni di maiale impastate e insaccate nel budello naturale. E’ accompagnato dai Ciarimboli, ormai quasi introvabili. Prelibatezza dell’Esino che fa parte dell’interiora conservata. Si ottiene togliendo la membrana esterna che protegge il budello e che viene conciata, lasciata insaporire per 24 ore, fatta asciugare, tenuta al fresco per qualche settimana, poi cotta sulla brace. Ancora: il salame di Fabriano, realizzato con carne di maiali di razze autoctone dell’entroterra anconetano e un pezzetto di formaggio di fossa, nato a Sogliano (Romagna), ma prodotto anche in diverse zone del Montefeltro: la pasta viene insaccata in un sacchetto di tela e fatta riposare sotto terra, in grotte nella roccia o nel tufo per circa 100 giorni. Gli antipasti sono accompagnati dalla Cacciannanze ascolana (focaccia a pasta di pane con con aglio, rosmarino, sale, olio extravergine e, a volte, cipolla facoltativa) e Chichiripieno, altra focaccia, farcita con peperoni, olive, alici, tonno, carciofi. E’ tipica di Offida, splendido comune delle colline ascolane.

Siamo già sazi, ma si parte con i primi. Il numero uno arriva dal Maceratese. Sono i celebri Vincisgrassi, più sontuosi della lasagna emiliana. Sfoglie di massa di grano duro, burro e marsala, sbollentate, asciugate e farcite a strati con ragù di pollo e funghi. Poi il forno. Spesso non manca il tartufo bianco di Acqualagna. Ma non non possono essere esclusi i Maccheroncini di Campofilone, Igp al ragù marchigiano, secondo primo. I maccheroncini hanno origini antichissime. Sono citati la prima volta in occasione del Concilio di Trento, nel 1560, quando fu offerto un piatto di sottilissimi fili di pasta realizzati con uova e farina di Campofilone, pasta di solito utilizzata dai contadini del posto per non perdere l’alto numero di uova prodotte dalle galline: la sfoglia veniva impastata, essiccata e conservata tutto l’anno. Sono ottimi anche con i sughi di pesce. Purtroppo dobbiamo rinunciare a Timballo, Passatelli e Ravioli ripieni (giusto per citarne tre), ma del resto il pronto soccorso va evitato.

Dopo la breve pausa si riprende con i secondi piatti. Carne o pesce? Scelta difficile, preferiamo uno e uno e viriamo decisamente nel sud della regione. Iniziamo dal Brodetto alla sambenedettese che per secoli è stato il piatto unico dei pescatori. In pratica mangiavano, dopo averla cucinata a brodo, quella parte del pescato che non era destinabile alla vendita. Il piatto si è evoluto nel corso dei decenni, subendo raffinati cambiamenti e diventando punto di riferimento della cucina di pesce. Anche se non esiste una ricetta codificata, il pescato è diviso in due gruppi: di carni sode che rilasciano umori (mazzolina, bocca in capo, ragno, triglia, scorfano, coda di rospo) e di carni morbide che acquisiscono il brodo (merluzzo, palombo, gattuccio, seppie). Andando oltre il brodetto di barca (che veniva cioè cucinato in pieno mare durante la pesca), per quello di casa ogni famiglia ha la sua formula e pensa che sia quella giusta. Il carattere distintivo è l’aceto di vino bianco. Le prime ricette ufficiali spuntano nei libri di metà Ottocento: pomodoro verde, cipolla, aceto bianco, acqua, peperone a corno rosso e giallo, seppia e polpo, coda di rospo, vocca in capo, mazzolina, scorfano, rana pescatrice, triglie, palombo a fette, gattuccio razza occhiata, merluzzo o busbana. I pesci vengono inseriti in una pentola (bassa e larga) in successione rigorosa: da quelli a carne dura a quelli a carne morbida. Nel Brodetto di ristorazione, dedicato quindi ai turisti, nel tempo sono stati aggiunti anche elementi estranei alla tradizione: panocchie, scampi e persino gamberi o addirittura cozze e vongole.

Siamo alla portata regina del pranzo e non può che essere il Fritto misto all’ascolana, con l’oliva grande protagonista: domina da centinaia di anni le tavole Picene, in passato soprattutto quelle ricche e nobili. L’oliva all’ascolana viene servita insieme a costolette di agnello, zucchine, carciofi, fiori di zucca e cremini (crema pasticcera molto densa e tagliata a cubetti): tutto fritto. Obiettivo puntato sulle olive. Vale lo stesso discorso fatto per il brodetto: le ricette differenziano lievemente di famiglia in famiglia. Le nonne sceglievano i materiali uno ad uno e, come scritto in apertura, impiegavano tre giorni per la produzione. Il ripieno viene realizzato mischiando carni di manzo, pollo e maiale. Inoltre cipolle, noce moscata, parmigiano, chiodi di garofano macinati, carote, sedano e sale. Come detto, sulle quantità ogni chef va per la sua strada e non mancano quelli che aggiungono o evitano uno o più alimenti. Naturalmente l’oliva verde deve essere la tenera Dop del Piceno, snocciolata rigorosamente a mano. La zona di produzione comprende 89 comuni divisi tra le province di Ascoli, Fermo e Teramo. L’oliva all’ascolana è e resta indiscutibilmente il piatto numero uno delle Marche, famoso ormai in tutto il mondo e spesso replicato in maniera disastrosa dalle grandi aziende che lo propongono nei supermercati: vanno acquistate solo ed esclusivamente dai produttori della zona sud della regione adriatica.

Siamo quasi allo stremo, ma un dolcino va consumato. Meglio optare per un piattino di biscotti tradizionali. Dei biscotti elenchiamo i nomi, senza i particolari di realizzazione: anicetti, biscotti del pescatore, sciroppati di Fratte Rosa e Calcioni. Poi un pezzetto di Frustingo (o Bostrengo), anche se non è Natale, e una ciambella di mosto. Il tutto accompagnato da un bicchierino di vino cotto. A proposito di vino, ma quali sono stati i partner del pranzo? Prevalentemente Verdicchio dei Castelli di Jesi e Falerio dei Colli Ascolani. E’ da applausi il Rosso Piceno Superiore, ma questa non era l’occasione migliore. Per chi non consuma alcolici una fresca Spuma realizzata dalla Paoletti. Alla fine dell’incredibile pranzo, Anisetta Meletti con mosca (chicco di caffè). Con il caffè non restano che i saluti e l’inizio della lunga digestione.



