Marche, a Pesaro l'itinerario dedicato a Rossini

Pesaro è la città di Gioacchino Rossini, il grande compositore, e la sua città custodisce la sua memoria, tanto che qui si può seguire un vero e proprio itinerario rossiniano. Il teatro Rossini, un tempo chiamato Teatro del Sole, fu inaugurato nel 1637 e dedicato al compositore nel 1855. Ad oggi ospita la stagione teatrale, la stagione concertistica, il festival nazionale d'arte drammatica e tutti i concerti e le liriche di ogni edizione del Rossini Opera Festival.

Il tempietto rossiniano, nel settecentesco palazzo Olivieri, custodisce gli autografi delle opere rappresentate in prima nazionale a Napoli, quadri e immagini dedicati al compositore e ai suoi genitori, lettere e onorificenze donate da sovrani, governi e associazioni allo stesso Rossini. La biblioteca della Fondazione Rossini custodisce pubblicazioni dedicate al compositore, la critica delle sue opere, insieme a microfilm, enciclopedie e dizionari dello spettacolo e della musica. A Pesaro c’è il Conservatorio statale di musica intitolato a Rossini, istituito con l’eredità che il compositore lasciò al Comune. Si tratta di uno dei conservatori più antichi d’Italia. Inoltre ogni anno in agosto si tiene a Pesaro il Rossini opera festival.

A Pergola meta di studiosi e gente comune è il museo, che ha sede nel trecentesco exconvento di San Giacomo e raccoglie opere di rilevante interesse storico-artistico, tutte provenienti dal territorio del Comune. Le quattro sezioni che costituiscono il polo museale (archeologica, numismatica, storico-artistica e d’arte contemporanea) si articolano intorno al chiostro in una sorta di percorso circolare. Il polo museale di Pergola, oltre a opere di grande interesse artistico, custodisce i Bronzi Dorati, l’unico gruppo di bronzo dorato giunto dall’età romana ai nostro giorni, opere uniche e di straordinario interesse. Le statue furono rinvenute casualmente nel 1946 da due contadini a Cartoceto di Pergola.

La Santa Casa di Maria di Nazareth a Loreto è meta di continui pellegrinaggi di fedeli. Nella Santa Casa è conservata la statua della Madonna di Loreto scolpita nel cedro del Libano che le conferisce quella colorazione scura che l’ha resa celebre. Un’opera d’arte importante al pari del Santuario di Loreto che in tre secoli, per opera di una schiera di artisti tra cui il Bramante e il Sansovino, è stata costruita per assumere l’aspetto che ora noi vediamo e che la rende interessante non solo per i credenti ma anche per gli amanti dell’arte. Loreto è anche una città ricca di opere d’arte: la Pinacoteca del palazzo apostolico custodisce capolavori di Lorenzo Lotto, del Pomarancio e di altri artisti importanti.

