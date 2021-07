Riviera del Conero: natura, storia e tradizioni per rilassarsi e sognare

26 luglio 2021 a

Spiagge, mare, natura ma anche tante risorse inaspettate: da Civitanova alla riviera del Conero,da Fano a Senigallia, fino a Gabicce le località lungo un tratto d’Adriatico offrono relax, sole, nuoto e la possibilità di vacanze per tutti i gusti. In questo angolo d’Italia sono passati la grande storia, e monumenti e resti archeologici facilmente visitabili lo raccontano, la vita della gente di mare, tra porti, imbarcazioni e tradizione di pesca. Ci sono parchi all’insegna del verde e della biodiversità. E poi tante occasioni di divertimento.

Una caratteristica di queste cittadine è di essere in parte adagiate lungo le rive dell’Adriatico e di avere una parte alta, con edifici e strade antiche. A questa regola non sfugge Civitanova Marche, che si distingue per la spiaggia, i giardini attrezzati per bambini e gli spazi dove praticare sport all’aria. Qui i turisti curiosi non possono mancare una visita alla vecchia pescheria in stile liberty e al quartiere Shangai, vecchio borgo marinaro, con casette antiche che oggi ospitano negozi e ristoranti tipici. Gli amanti del verde non possono mancare passeggiate sulla pista ciclopedonale del parco fluviale del Chienti, dove l’ambiente naturale del fiume incontra il mare. Il porto turistico, circoscritto dal molo Nord è segnato dalla presenza del club Vela da cui partono importanti regate e dove è possibile seguire corsi di vela. Una piacevole passeggiata lungo il molo, dove sono ormeggiati lussuosi yacht, conduce al piccolo faro verde che sorveglia la bocca del porto: da qui si gode una bella veduta della spiaggia Nord e, in lontananza, del profilo del monte Conero. Al molo Sud, invece, sono ormeggiate le barche da pesca e le caratteristiche vongolare, imbarcazioni da pesca tipiche del medio e alto Adriatico.

Ancona con la stupenda località di Portonovo, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Loreto, Castelfidardo, Osimo, Camerano, Offagna, Filottrano, Montefano, Polverigi, Agugliano, Santa Maria Nuova: è la riviera del Conero, tra acque azzurre dell’Adriatico e il parco naturale del Conero. A dare il nome il rilievo dell’Appennino umbro-marchigiano che domina il territorio. Qui le spiagge sono di ghiaia fine, ci sono calette suggestive e un litorale, si semplice bellezza. E i borghi, le località eleganti, Marcelli, Numana, con le tracce antiche nella parte alta, le casette dei pescatori, le viuzze e la vista che all’improvviso si apre sul mare, con la Costarella, la strada a gradoni che un tempo era percorsa dai pescatori. Sirolo, borgo medievale che guarda l’Adriatico, la piazzetta piena di vita. Portonovo, borgo di Ancona, la cui baia è definita baia verde per il fatto d’essere del tutto nel parco del Conero, al centro di sentieri che passano tra la macchia mediterranea, i laghetti d’acqua salmastra e luoghi deputati al birdwatching ma anche alle attività sportive, al trekking, alla mountain bike. Per i curiosi del mondo naturalistico, della flora e della fauna il parco custodisce oltre mille specie protette ed è habitat di molti uccelli migratori. Una natura che nasconde spesso l’opera dell’uomo e lo scorrere della storia: nel territorio di Portonovo passeggiando nel verde, si trovano tracce di passato come la torre Clementina e la chiesetta di Santa Maria di Portonovo. Sempre all’interno del parco tra il Poggio e Massignano, prendendo il sentiero 307 si arriva alle grotte romane, una cava scavata dagli schiavi in età imperiale all’interno del Monte Conero, e così via, tanto che il sole della spiaggia e le acque del mare trovano molte alternative.

Non si può parlare di Fano senza accennare al porto, cuore della città fin dall’epoca romana. Un itinerario della pesca merita almeno altre due tappe: El Gugul, rione simbolo dei pescatori locali e i trabucchi costruzioni marinare d’architettura popolare delle Marche, in realtà caratteristiche di una zona che va da Gabicce Mare fino a San Benedetto del Tronto. I trabucchi sono palafitte che presentano sulla piattaforma un casotto di legno, con passerelle che si gettano sull’acqua e sugli scogli. Gli amanti del passato possono visitare la Rocca Malatestiana e il Bastione Sangallo, in centro storico e memorie d’epoca romana: l’arco d’Augusto, le mura augustee e, nei sotterranei della mediateca Montanari, i resti dell’Augusteum, edificio dedicato al culto imperiale. Il museo archeologico e la pinacoteca del palazzo Malatestiano possono completare la visita. Tra i tesori più recenti il mercato ittico destinato alle trattative all’ingrosso, costruito nel 1933, importante esempio d’architettura razionalista del Ventennio. Gli amanti della bici hanno a loro disposizione sul lungomare una pista ciclabile di 12 chilometri, che va da Fano a Pesaro.

Senigallia è nota per la sua “spiaggia di velluto”: a farle conquistare questo nome la sabbia, finissima e dorata. La rotonda sul mare, costruita nel 1933, all’epoca luogo di ritrovo di villeggianti d’alto lignaggio, amata nei decenni successivi e splendidamente restaurata nel 2006 permette uno sguardo particolare sul mare. Non solo nuoto, windsurf, beach volley, sci nautico, ma anche tennis, equitazione, boowling, bocce, tennis tavolo, calcio, basket, pattinaggio, gli sport che possono essere praticati da queste parti. In centro tante le tracce della storia, dalla Rocca Roveresca, al palazzo del Duca, mentre lungo il fiume Misa si trovano i settecenteschi portici Ercolani, nelle cui vicinanze oggi, come nell’Ottocento, si tiene il mercato del pesce e delle erbe: chi è mattiniero si può godere anche l’arrivo dei pescherecci all’alba. La chiesa di Santa Maria delle Grazie custodisce invece una tavola del Perugino, la Madonna in trono e santi.

Quaranta stabilimenti balneari e un ambiente naturale in cui l’azzurro si stempera nel verde: Gabicce si divide tra la zona sul mare, e quella sul monte, la baia Vallugola e il parco naturale del San Bartolo, all’interno del quale si estende la maggior parte del territorio comunale. Dalla lunga pianura romagnola emerge la falesia del colle San Bartolo, meta naturalistica e privilegiato punto d’osservazione a strapiombo sull’Adriatico. Dai terrazzamenti di falesia è possibile ammirare il mare e il territorio. Da Gabicce Mare, percorrendo la via panoramica, si raggiunge il borgo antico di Gabicce Monte che conserva interessanti testimonianze storiche e artistiche. Dalla lunga pianura romagnola emerge la falesia del colle San Bartolo, meta naturalistica e privilegiato punto d’osservazione a strapiombo sull’Adriatico

