Istituto D'Istruzione Superiore "Sigismondi" - Nocera Umbra

Due percorsi diversi per raggiungere il mondo!

Momento, questo, di grandi riflessioni: “Cosa farò da grande?” E’ ciò che si chiedono i ragazzi delle terze medie, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Ecco che i due indirizzi di studio di Nocera Umbra cosa offrono. Al Liceo delle Scienze Umane lo studente sviluppa capacità comunicative e linguistiche, in un contesto internazionale, con lo studio dell’inglese, del francese, dello spagnolo e addirittura del giapponese. I ragazzi potranno arricchire la propria formazione sia con la mobilità Erasmus+ in tutta Europa sia con un’Alternanza Scuola/Lavoro di qualità certificata e riconosciuta. Inoltre, tramite una convenzione con l’Università per Stranieri, dal terzo anno è possibile seguire lezioni e sostenere esami universitari, conseguendo fino a 18 CFU, riconosciuti dall’Università.

Il progetto complessivo punta alla formazione di un/una giovane capace di relazionarsi con la complessità del reale, secondo l’ottica articolata delle scienze umane, muovendosi al contempo fra lingue straniere e tecnologia. La scuola offre solide competenze per l’accesso sia ad Università umanistiche, sia scientifiche. Il Diploma del Liceo delle Scienze Umane consente l’impiego presso Enti ed Organizzazioni Pubbliche e private che operano nel settore sociale, formativo e dell’istruzione (MPI, Asl, Enti Pubblici, Enti di formazione). Consente, inoltre, l’accesso immediato alle graduatorie di tutto il personale amministrativo dei vari settori delle pubbliche amministrazioni (Scuole, Comuni, Regioni, Province, ecc.).

All’ Istituto Tecnico Industriale Elettronico-Elettrotecnico lo studente sviluppa competenze spendibili da subito nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, si prepara per accedere alle più importanti Facoltà scientifiche. Dopo un biennio comune a tutti gli istituti tecnici, la scuola offre valide esperienze di alternanza scuola-lavoro con aziende leader nel territorio e multinazionali del settore elettro-meccanico, nonché un nuovo percorso formativo per il conseguimento del “Patentino della Robotica”. Nel corso del quinquennio, lo studente affronta discipline come elettronica, informatica, laboratorio elettro-meccanico e robotica, per una completa conoscenza del settore scientifico di riferimento, tramite una didattica laboratoriale e uno sguardo attento all’innovazione tecnologica.

Da una recente statistica sui diplomati degli ultimi anni, quasi il 90% di essi ha trovato un’occupazione a tempo indeterminato, con un grado di affinità molto elevato tra il diploma conseguito e la tipologia di lavoro; altri, iscritti all’Università, hanno conseguito buoni risultati anche in facoltà complesse come Ingegneria. Tra i progetti comuni ai due indirizzi, si annoverano: didattica integrata con Ipad Apple e piattaforma Google Education - certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge, con gemellaggi internazionali e mobilità Erasmus+ - progetto “Legalità” e sportello psicologico d’ascolto - progetto “Creadig”, per produzioni multimediali nel campo della realtà virtuale e aumentata. Un altro aspetto comune alle due Scuole Superiori è la garanzia assicurata ai ragazzi di avere un insegnamento personalizzato, aule e laboratori moderni ed attrezzati.

Nella homepage dell’Istituto si può scaricare la brochure dettagliata dell’offerta formativa dell’Istituto superiore. Le famiglie potranno visitare l’Istituto negli Open Day programmati il 16, 17, 23 GENNAIO dalle 15,30 alle 19,30. I visitatori potranno accedere ai locali dell'Istituto a gruppi di 6 persone per ogni indirizzo di studi, nel rispetto della normativa anticovid.

