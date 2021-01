Liceo Artistico O.Metelli Terni

Contenuto sponsorizzato

“La creatività è intelligenza che si diverte”

Albert Einstein

«Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti»

Oltre a queste peculiarità, il Liceo Artistico ha il compito di sviluppare le competenze, le abilità e le conoscenze utili per proseguire gli studi (universitari, accademici e diplomi superiori) o per inserirsi nel mondo del lavoro.

Al raggiungimento del diploma liceale, grazie alle numerose attività di ampliamento dell’offerta formativa e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro specifici per ogni indirizzo, i nostri alunni avranno acquisito quel bagaglio di esperienze fondamentale per essere cittadini attivi e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Nel progetto educativo-didattico particolare attenzione è rivolta alla cultura della legalità, al confronto e all’inclusione, affinché ogni giovane maturi una vivida coscienza sociale.

Gli indirizzi del Liceo Artistico sono:

Architettura e Ambiente

Per una formazione teorica e tecnico-pratica nell’architettura di interni, nella progettazione architettonica e ambientale supportata da plastici, software per il disegno e la modellazione, il render e la stampa tridimensionale.

Audiovisivo e Multimediale

Dalla storia della fotografia, del cinema e dell’animazione alla progettazione e realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali, l’indirizzo sviluppa competenze spendibili nel campo dell’Arte Contemporanea, del Cinema, e della TV.

Grafica

Il percorso formativo nel settore della comunicazione visiva prevede l’utilizzo di tecniche fotografiche, informatiche e multimediali, con la finalità di acquisire competenze di grafica pubblicitaria ed editoriale, fotoritocco, web design.

Arti Figurative

Per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti visive attraverso la ricerca artistica e lo studio delle tecniche di produzione da quelle tradizionali fino alle più moderne e originali.

Design del Legno e dell’arredamento

Per l’ideazione e la produzione di oggetti d’uso (complementi d’arredo e personali, utensili e gadget) attraverso il progetto grafico, il disegno tridimensionale e la realizzazione di modelli o prototipi, lo studio della ergonomia e dei materiali.

Design Arte dei Metalli e dell'Oreficeria

Per chi desidera realizzare gioielli, accessori e oggetti di design utilizzando materiali, anche preziosi e tecnologie d’avanguardia.



Per informazioni cliccare sul link

Sede

Via B. Croce, 16

Tel. 0744 285255

Direzione e uffici di segreteria:

IISCA

Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni

Via Fratti, 12 – Terni

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/

Tel. 0744 401273

Fax 0744 407699

www.iisclassicoartisticoterni.it

E-mail: [email protected]





