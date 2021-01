Contenuto sponsorizzato

L'Istituto Omnicomprensivo Amelia-Narni è una realtà consolidata dei territori amerino e narnese che nasce dall'unione di quattro istituti di lunga tradizione: la Scuola Media “Augusto Vera” di Amelia, gli Istituti Tecnico Commerciale e Tecnico Industriale di Amelia e l'Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” di Narni.

I titoli conseguiti presso il nostro Istituto hanno una triplice spendibilità .

Da anni infatti il nostro Istituto prepara tecnici e periti per un efficace ed immediato inserimento nel mondo del lavoro nei settori legati ad amministrazione, marketing, turismo “incoming” e “outgoing”, commercializzazione dell'agroalimentare e del “Made in Italy”, industria chimica, ambiente, ecologia e informatica.

Il titolo di studio conseguito consente altresì l'accesso a tutte le facoltà universitarie , in particolare – ma non esclusivamente – a quelle di indirizzo giuridico-economico, linguistico, turistico, scientifico e informatico (Economia, Giurisprudenza, Lingue Moderne, Scienze del Turismo, Chimica, Scienze Naturali, Informatica). Non a caso, anche quest'anno il nostro Istituto risulta al primo posto in Umbria nell'Indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli per la preparazione all'università in ambito tecnico economico.



I nostri indirizzi permettono inoltre l'accesso agli ITS (Istituti Tecnici Superiori) , percorsi post-diploma di durata biennale che mettono i partecipanti a contatto diretto con aziende che cercano personale con la formazione specifica acquisita durante il corso.

L'Istituto Tecnico Economico, con sedi ad Amelia e a Narni, annovera i seguenti indirizzi:

• Amministrazione, Finanza e Marketing (sedi di Amelia e Narni)

• Turismo (sede di Amelia)

• Sistemi Informativi Aziendali (sede di Narni)

L'Istituto Tecnico Tecnologico, con sede ad Amelia, consta dei seguenti indirizzi:

• Chimica e Materiali

• Biotecnologie Ambientali (indirizzo attivato nell'a.s. 2019/2020)

La preparazione teorico-pratica degli studenti è garantita dall'ampia dotazione di moderni laboratori attrezzati e funzionali di Lingue, Informatica, Chimica (4 laboratori), Fisica e Scienze, oltre ad aule tradizionali quali l'Aula Magna, la Biblioteca, le Aule LIM e la palestra (attrezzata con una parete per l'arrampicata libera e tavoli per il tennis-tavolo, oltre alle normali dotazioni e ai campi per la pallavolo, il calcio e la pallacanestro).

A partire dal terzo anno di studi, inoltre, i nostri studenti hanno modo di entrare direttamente a contatto con la realtà socio-culturale e produttiva del territorio grazie ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - P.C.T.O." (ex-alternanza scuola-lavoro, stage aziendali), ad attività di impresa formativa simulata, a incontri con esperti e alla partecipazione ad eventi di settore e di promozione e valorizzazione del territorio. Nel corso degli studi sono previsti l'approfondimento di una, due, tre o addirittura quattro lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco), il potenziamento linguistico con docenti madrelingua grazie ai progetti PON interamente finanziati dall'Unione Europea, soggiorni linguistici nel Regno Unito e in Irlanda, gemellaggi e programmi di scambio (Comenius e Erasmus Plus) all'estero e percorsi per la certificazione delle lingue straniere.

Accanto ai progetti di valorizzazione delle eccellenze, il nostro Istituto attiva iniziative di supporto quali la Peer Education, il laboratorio teatrale, il laboratorio integrato, sportelli di recupero e approfondimento oltre ai tradizionali corsi di recupero.

ll nostro è un Istituto a dimensioni umane, familiari, con spazi adeguati al numero degli alunni frequentanti, privo di barriere architettoniche e sicuro anche nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

In tutte le sedi del nostro Istituto sono state prese tutte le necessarie precauzioni per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza .

I nostri ragazzi degli indirizzi tecnologici, in effetti, continuano a svolgere le attività di laboratorio in presenza.

Per permettere alle famiglie e ai ragazzi di conoscere meglio la realtà del nostro Istituto vengono generalmente attivate varie iniziative, fra cui gli OPEN DAYS, “STUDENTE PER UN GIORNO” e ACCOGLIENZA DELLE CLASSI TERZE delle Scuole Secondarie di primo grado presso il nostro Istituto, nonché la partecipazione a vari eventi del territorio fra cui la MARATONA DELL'OLIO e il CONCORSO POLIFENOLI (con analisi chimica degli oli a cura degli alunni e dei docenti degli indirizzi Chimica e Materiali e Biotecnologie Ambientali dell'Istituto Tecnico Tecnologico di Amelia).

Purtroppo quest'anno l'emergenza sanitaria ci ha costretto a sospendere gran parte delle nostre attività di orientamento in presenza.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla nostra offerta formativa, agli indirizzi di studio, agli sbocchi professionali, ai progetti e alle iniziative del nostro Istituto, Vi invitiamo a cliccare i link seguenti:

Gli indirizzi, i progetti, le iniziative del nostro Istituto

Al laboratorio di chimica:

https://youtu.be/o649S0_Af44

https://youtu.be/5tA__YthGQk

Progetto Sport e altre attività



Dicono di noi



Contatti:

- sito dell'Istituto

- Facebook

- Instagram

Registratevi qui per partecipare all'Open Day online del 16 gennaio 2021 dalle 18.00 alle 19.30:

I.T.E. via I Maggio,224-05022 Amelia (Tr) 0744/978509- PEC: [email protected]

Scuola Sec. di I° grado “A.Vera” Via I Maggio, 88/A tel. 0744/981144 Fax 0744975063

I.T.T. Ind. Chimico v I Maggio,224-05022 Amelia (Tr) 0744/982235 Fax 0744/975245

I.T.E. Piazza V. De Sica 5 - 05036 Narni (Tr) Tel.0744/750466 - Fax 0744/750468

I.P.S.I.A Molino Silla 05022 Amelia Tel. Cent. 0744/9771 - 0744977208



