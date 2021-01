Liceo Classico Statale G.C. Tacito

Contenuto sponsorizzato

l Liceo Classico conserva un forte nucleo comune ed unitario di proposta culturale “universale”, ma nello stesso tempo offre ai giovani occasioni di approfondimento e di affinamento culturale in ambiti e settori specifici, sulla base delle attitudini, degli interessi, delle prospettive future di studio e di lavoro.

La validità formativa ed educativa del Liceo Classico discende non tanto e non solo dal rispetto della tradizione, ma soprattutto dalla qualità delle metodologie innovative praticate e da una cultura dell’impegno che, diventando il perno del processo formativo, sarà essenziale al fine di un positivo inserimento dei giovani in una società caratterizzata da profonde mutazioni.

L’alto valore formativo della cultura classica assicura la salvaguardia delle radici e dell’identità culturale, promuove la cultura del confronto e del dialogo finalizzato anche al potenziamento e affinamento delle capacità critiche e favorisce l’acquisizione di competenze trasversali e flessibili spendibili in una società in continua trasformazione, aperte alla gestione del cambiamento.

L’unitarietà del sapere conseguita attraverso l’integrazione e l’intersecazione delle diverse aree culturali produce padronanza della cultura con alti livelli di approfondimento, una grande facilitazione nell’utilizzo delle chiavi di accesso alla cultura umanistica, scientifica e tecnologica e garantisce notevoli successi negli studi universitari.

Nell’assunzione delle decisioni in merito all’offerta formativa, gli organi di governo del Liceo Classico “G. C. Tacito” hanno ritenuto di non poter prescindere dalle innovazioni introdotte dalla riforma dei licei, che ha avuto implementazione nell’anno scolastico 2010/2011.

Occorre tuttavia aggiungere che la riforma offre alle scuole un importante strumento finalizzato al potenziamento dell’offerta formativa: l’istituzione di attività e di insegnamenti facoltativi, i cui orari vanno ad aggiungersi a quelli del quadro nazionale. Le attività e gli insegnamenti facoltativi, una volta scelti dagli alunni, sono obbligatori e soggetti a valutazione e pertanto i risultati in essi conseguiti influiscono sia sulla media sia, relativamente al triennio liceale, sul credito scolastico. L’offerta formativa del Liceo Classico “G. C. Tacito” è dunque articolata nei seguenti corsi:

1. CORSO ORDINARIO

2. SEZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL

3. CORSO SCIENZA PLUS

4. CORSO ARTE E MUSICA

5. CORSO GIURIDICO INTERNAZIONALE



