Istituto Professionale IPSIA “S. Pertini” CPIA Terni: “Il FUTURO è al LAVORO!”

28 dicembre 2020

All'Ipsia Sandro Pertini CPIA di Terni, nonostante le difficoltà del momento, si continua a migliorare l'offerta formativa attraverso l'introduzione di un nuovo corso sulla manutenzione e assistenza tecnica dei DRONI e un nuovo indirizzo come tecnico del trattamento delle acque e risanamento ambientale; i protocolli d'Intesa stipulati con Confindustria Umbria settore tessile e moda, con Toyota Motori, con Droni Terni Service, servono ad offrire reali e concrete possibilità di lavoro alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Alta è infatti la percentuale dei nostri studenti che conseguito il diploma di Stato dopo i cinque anni, trovano occupazione nelle aziende del territorio. Forte è infatti il legame con il tessuto produttivo locale che si consolida attraverso i periodi di alternanza scuola-lavoro (stage), che hanno una durata media di tre settimane, iniziano fin dal 3° anno e permettono ai nostri allievi e allieve di approfondire sul campo quelle che sono le esperienze maturate a scuola sia a livello teorico e soprattutto tecnico-pratico; vengono affiancati da un tutor aziendale oltre che seguiti da un tutor scolastico, si fanno apprezzare e conoscere all’interno delle varie organizzazioni avendo una forma mentis proiettata già verso l’attività lavorativa, ripetono il più delle volte l’esperienza dello stage presso la stessa azienda sia nel 4° anno che nel 5° e ciò comporta nella maggioranza dei casi, rafforzata la conoscenza delle competenze e nella esigenza di assumere, l’inserimento nel proprio organico dei nostri studenti appena il termine degli studi.

Iniziando l’attività di laboratorio fin dal 1°anno (6 ore di lab.), gli studenti hanno un primo riconoscimento delle proprie competenze con il diplomino (Attestato di qualifica professionale) che conseguono nel 3° anno e che viene riconosciuto a livello di comunità europea; un primo step qualificante che li accompagna nei due anni successivi verso il conseguimento del diploma di Stato valido per il proseguimento degli studi universitari (ingegneria dei materiali – Pentima, Accademia delle belle arti – Pg), per la partecipazione a concorsi pubblici, per la carriera nelle forze armate, oppure per entrare direttamente nel mondo del lavoro con una preparazione adeguata e professionale.

Tecnico gestione delle acque e risanamento ambientale, Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica motoristica-Toyota, Elettrotecnica elettronica), Moda Made in Italy, questi sono gli indirizzi che L’Ipsia “S. Pertini” Cpia di Terni propone e che danno ai nostri studenti l’opportunità concreta di realizzarsi come professionista nei vari settori lavorativi. IPSIA Terni, “il FUTURO è al LAVORO!”

Per info 3493433520



