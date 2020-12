L'ITT: SCUOLA INNOVATIVA CHE APRE AL MONDO

Contenuto sponsorizzato

L’Istituto tecnico tecnologico Allievi Sangallo di Terni offre ai suoi studenti una offerta formativa che si caratterizza per l’innovazione e la didattica laboratoriale. Gli studenti sviluppano durante il percorso quelle competenze tecniche e trasversali che permettono sia di entrare subito nel mondo del lavoro sia di proseguire con successo la formazione in ambito universitario o dell’alta formazione tecnica.

Per il 2021-22 presentiamo due novità. In tutte le classi prime c’è un uso intenso della tecnologia digitale: tutte utilizzeranno infatti la metodologia BYOD. Ogni studente dovrà dotarsi oltre che dei libri di testo, anche di un IPAD. L’emergenza pandemica ha mostrato con evidenza come sia fondamentale avere delle competenze digitali e noi vogliamo sviluppare in tutti inostri studenti queste competenze. Per chi avesse difficoltà economiche è possibile richiedere l’IPAD in comodato d’uso.

L’altra novità riguarda un nuovo corso: l’indirizzo di logistica con l’articolazione costruzione del mezzo. Un nuovo indirizzo per gli appassionati dei motori dei mezzi di trasporto che punterà a formare dei giovani competenti nelle nuove tecnologie come i motori elettrici, ibridi ecc..

Lo studente che frequenta l’ITT ha la possibilità di sperimentare una intensa attività laboratoriale: sono oltre 30 i laboratori specialistici dell’ITT costantemente rinnovati grazie alla collaborazione con Confindustria Umbria e ai contributi della Fondazione CARIT. In tutte le materie si applica una didattica improntata al fare, allo sperimentare, al lavorare insieme. Il modello didattico che usiamo è quello delle aule laboratorio disciplinari: al cambio dell’ora gli studenti si spostano, come avviene nel mondo anglosassone e questo consente di avere spazi specifici per le varie discipline.

Gli studenti dell’ITT effettuano un intenso percorso di alternanza scuola lavoro (oggi denominato percorso per le competenze trasversali e l’orientamento). Effettuano stage in azienda, incontrano imprenditori, approfondiscono tematiche tecniche. E’ anche per questo che i nostri diplomati trovano lavoro facilmente.

Abbiamo puntato molto anche sulla conoscenza e sull’approfondimento della lingua inglese: siamo scuola Erasmus e scuola Etwinning. I nostri studenti effettuano stage all’estero e sono abituali a collaborare con gli studenti degli altri paesi.

Istituto Tecnico Tecnologico "Allievi-Sangallo"-Terni - Viale Cesare Battisti, 131, Terni - 05100 (TR)

Tel: 0744 61241 / 331 172 4234 – email: [email protected]



