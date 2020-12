LICEO “MARIOTTI”: Un Classico come Memoria del futuro

Contenuto sponsorizzato

Nell’accezione comune “classico” è ciò che ha una sua validità intrinseca per cui è sempre attuale, non passa mai di moda: come appunto il Liceo Classico e in particolare il Liceo Classico di Perugia, intitolato ad Annibale Mariotti. Fra “mariottini” spesso ci si riconosce nella vita di tutti i giorni, dopo essere usciti dal Liceo da diversi anni o addirittura decenni: ci si riconosce per un certo modo di comprendere i fatti e le situazioni del quotidiano, per uno sguardo sul mondo e sugli uomini permeato di antica saggezza e di moderna intuizione. Il Classico “Mariotti” è infatti scuola formativa per eccellenza, in cui le informazioni non sono considerate fini a se stesse, ma come mezzi e strumenti per orientarsi nella composita realtà dei nostri tempi, oggi più complessa che mai, e per progettare e costruire il proprio futuro professionale e umano. Le categorie e i modelli del passato guidano lo studente nella selezione critica e nella comprensione dell'inconsueto e del nuovo, fornendo gli idonei moderni strumenti e le tecniche di studio per orientarlo e fargli maturare scelte personali e sociali consapevoli.

Il Liceo “Mariotti” intende realizzare un ambiente di apprendimento sereno e stimolante che consenta riflessione e capacità critica, partecipazione, cooperazione, creatività, in particolare attraverso la diffusione di metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali, e la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio). Questo clima di apprendimento positivo si attua anche mediante la condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali, e l’attenzione allo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione.

La scuola più antica di Perugia fu istituita nel 1860 e intitolata ad Annibale Mariotti, letterato e scienziato perugino, sostenitore della ricerca libera e priva di pregiudizi. Il Liceo si presenta dunque

con una tradizione, umanistica e scientifica, impostata sulla discussione critica, per immettere il giovane negli orizzonti globali dei nostri anni. All’interno dell’indirizzo Classico sono attivati quattro percorsi attuati con le risorse del potenziamento dell’organico dell’autonomia : ministeriale, storico-artistico, fisico-matematico, inglese conversazione.

Il Corso Ministeriale presenta la struttura standard del Liceo Classico prevista con la riforma della Scuola Secondaria Superiore (“Riforma Gelmini”). Nel corso di Potenziamento della lingua inglese alle ore curricolari di inglese si affiancheranno due ore di conversazione in lingua inglese al Ginnasio e al Liceo.

Il corso Fisico-Matematico presenta un potenziamento di Matematica e di Fisica a partire dal biennio ginnasiale con l’aggiunta di due ore di Fisica al Ginnasio e un’ora di Matematica al Liceo come ampliamento dell’offerta formativa. Il corso Storico Artistico offre la possibilità di coltivare l’interesse ad approfondire gli studi in ambito storico – artistico, attraverso l’inserimento di due ore settimanali al Ginnasio di Storia dell’Arte; utilizza in modo particolare le aule speciali di Arte e propone esperienze sul territorio ( qui la lista completa degli indirizzi ).

A partire dal 1 Settembre 2012 il “Mariotti” ha anche l’indirizzo di Liceo Musicale

Il curriculum scolastico è arricchito da molteplici iniziative progettuali ( come teatro, sport, certificazioni linguistiche, incontri con autori, scambi culturali, viaggi di istruzione e visite guidate), attualmente sospese a causa dell’emergenza epidemiologica ma che ci si augura di riprendere appena possibile. Piani di studio e altre informazioni sul sito del Liceo nella sezione Mi iscrivo al Liceo : , in particolare sulle iniziative di orientamento rivolte agli studenti di Terza Media, come gli open day e “Un’ora con Socrate”, versione telematica di “Un giorno da studente” .

Come l’orientamento in entrata, così è curato l’orientamento in uscita , in modo da accompagnare lo studente nelle sue scelte.

IL PROGETTO DI FORMAZIONE DEL LICEO "MARIOTTI"

Il Liceo "A. Mariotti" si propone di favorire pienamente la crescita umana, intellettuale e culturale dei suoi studenti. A tale scopo, il Liceo individua finalità educative generali che tutti i docenti perseguono, a prescindere dalla specificità della materia insegnata, come le più adatte a realizzare tale crescita. Lo studente resta centrale nel processo educativo di insegnamento apprendimento.

Alla base del percorso culturale formativo proposto dal Liceo Classico rimane il mondo classico, inteso non come pura erudizione, ma come origine e fondamento della nostra identità collettiva, come un passato la cui memoria può essere fonte di consapevolezza del presente e di progettualità creativa per il futuro. Ciò suppone che si acquisisca una conoscenza profonda di questo passato, che non può prescindere dalla dimensione linguistica, indispensabile, peraltro, per l'individuazione delle categorie logiche su cui si sono formate le strutture di pensiero della nostra civiltà. L'accesso a culture che sono alle radici della civiltà contemporanea è ancora oggi la via più efficace per l'acquisizione di una mentalità capace di apprendere rapidamente tecniche e linguaggi sempre nuovi, perché educata alla riorganizzazione del sapere.

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento sia teorico che pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura.

Il Liceo si attiva anche per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti e il potenziamento delle eccellenze



