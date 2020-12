Contenuto sponsorizzato

L’I.I.S. Gandhi ( https://www.gandhinarni.edu.it ) situato a Narni Scalo, ben servito dai mezzi di trasporto, è una scuola “di qualità”; da anni è ai primi posti nella classifica di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che analizza i dati sugli istituti che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro

L’Istituto si distingue per progetti ed iniziative che hanno ottenuto riconoscimenti a livello locale, nazionale e internazionale.

Le attività di recupero e sostegno, durante l’anno e nel corso dell’estate, costituiscono parte integrante dell’offerta formativa

All’I.I.S. Gandhi sono attivi i seguenti indirizzi di studio

( https://www.gandhinarni.edu.it/pagine/iscrizioni-anno-scolastico-2021-22 ):



• Il Liceo Scientifico

• Il Liceo Scientifico- Scienze Applicate

• Il Liceo Scientifico- Sportivo (unico nella provincia di Terni)

• Il Liceo Linguistico

• Il Liceo delle Scienze Umane

• Il Liceo delle Scienze Umane- economico sociale

• L’istituto tecnico C.A.T.- Geometri

Le attività didattiche si svolgono spesso nei laboratori



• Due di informatica

• Tre di lingue

• Due sale multimediali

• Fisica

• Scienze e chimica

• Topografia

• Laboratorio mobile con 30 iPad e Apple TV con proiettore

• Due palazzetti dello sport e campo polifunzionale

Molteplici sono le attività extrascolastiche comuni a tutti gli indirizzi di studio



• Laboratori creativi: musica e teatro

• Educazione alla salute

• Patente europea del computer ECDL- ECDL CAD

• Gare sportive

• Preparazione ai test universitari

• Certificazioni di lingue straniere

• Visite e viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

L’I.I.S. Gandhi sin da settembre ha attivato le procedure per affrontare l’emergenza COVID-19: individuati cinque diversi ingressi per gli studenti, ricreazione in quattro turni, DDI e utilizzo degli ampi spazi esterni, di pertinenza dell’istituto, per attività didattiche e pronto per qualsiasi rimodulazione.



