All'IIS "Cavour Marconi Pascal", un futuro professionale di qualità

L’I.I.S. “Cavour Marconi Pascal” di Perugia è il più grande Istituto professionale dell’Umbria con le sue tre sedi di Piscille (con gli indirizzi Elettrico–Elettronico, Gestione delle acque, Moda), Madonna Alta (Servizi commerciali), Olmo (Meccanica).

La scuola ha potenziato l’offerta formativa, attraverso varie attività laboratoriali, e le opportunità di ingresso rapido nel mondo del lavoro, attivando percorsi di apprendistato di I livello e partenariati con le imprese del territorio. È stato infatti istituito il Comitato tecnico scientifico che consolida la collaborazione tra l’Istituto, le più importanti associazioni di categoria, quali CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Federalberghi, e prestigiosi partner come Arpa e ITS Umbria Academy: l'obiettivo è progettare e realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità. Inoltre, sta partendo il progetto “Istituti di Eccellenza” per sviluppare le competenze degli studenti e delle studentesse di Moda nel segmento maglieria. Altra novità, l’introduzione di nuovi percorsi formativi per il triennio di Servizi commerciali: Turismo sostenibile, Logistica import-export, Amministratore di condominio.

L’impegno della scuola ( https://www.iisperugia.edu.it/index.asp ) nel procedere lungo un percorso di innovazione e di miglioramento si caratterizza, ovviamente, anche per lo sviluppo di processi informatici, che per gli studenti si traduce nel potenziamento delle loro competenze digitali. Le lezioni a distanza imposte dall’emergenza Covid sono quindi state viste come un’occasione per valorizzare la didattica multimediale, migliorando, così, le capacità digitali degli studenti. Per agevolare l’accesso agli strumenti informatici e alla connettività, la scuola ha tempestivamente utilizzato le risorse finanziarie stanziate da Governo e Regione per consegnare computer in comodato d’uso alle famiglie. Per sostenere le studentesse e gli studenti nel loro impegno di studio, inoltre, nella prima parte dell’anno scolastico, sono state svolte lezioni in presenza nei laboratori, ribadendo così l’importanza della didattica laboratoriale come peculiarità dell’istituto professionale ( https://www.iisperugia.edu.it/openDay/default.asp ).

Telefono: 075 – 5838322 Indirizzo di posta elettronica: [email protected]



