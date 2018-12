Troppa nebbia al Romeo Neri, Rimini-Ternana sospesa dopo appena 18'

Troppa nebbia al Romeo Neri e per questo il match valevole per la prima giornata di ritorno del girone B di serie C tra Rimini e Ternana è stato rinviato a data da destinarsi. Match che comunque era iniziato, ma la scarsa visibilità già lasciava presagire che la prosecuzione della gara sarebbe stata problematica. E così dopo 18' di equilibrio senza particolari occasioni da gol è arrivata la sospensione. Dopo un paio di sopralluoghi l'arbitro ha quindi optato per il rinvio.