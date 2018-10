Ripescaggi, la Ternana e le altre non si arrendono: lettera a Mattarella

Ternana, Catania, Pro Vercelli e Siena avrebbero inviato una lettera a Sergio Mattarella. Perché? Per chiedere al presidente della Repubblica l’immediato placet al decreto sicurezza governativo, contenente l’assegnazione al Tar del Lazio di competenze esclusive nelle controversie inerenti il diritto sportivo. Il provvedimento potrebbe scattare dalla prossima stagione oppure potrebbe interessare i contenziosi attualmente in piedi. L’altra (flebile) speranza è legata alla Camera di Consiglio della quinta Sezione del Consiglio di Stato, fissata per giovedì prossimo (11 ottobre). Lo scenario è fosco, ma non è finita finché non è finita.