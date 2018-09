Ternana, ancora attesa. Terminata l'udienza al Tfn: sentenza lunedì

Ancora altri giorni di attesa. L'udienza della Federcalcio davanti al Tfn sulla questione del blocco dei ripescaggi per la B e del format del campionato è terminata dopo meno di un'ora, ma la sentenza arriverà probabilmente lunedì 1 ottobre. Tre club tra cui la Ternana hanno chiesto eccezionalmente la sospensione del giudizio in attesa del ricorso presentato al Consiglio di Stato. Delle altre, il Novara si è rimesso alla volontà dei giudici, mentre il Catania ha voluto immediatamente una decisione a riguardo tramite il proprio legale Eduardo Chiacchio: “Il Tribunale ha già le idee chiare, non so quale sarà la decisione sull'eccezione presentata da alcune società, ma penso che i giudici abbiano le idee chiare. Il verdetto giungerà lunedì”.