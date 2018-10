Melchiorri gol e il Perugia torna alla vittoria: 1-0 al Venezia

Si sblocca Melchiorri e il Grifo torna a volare. La seconda vittoria in campionato, 1-0 al Venezia, regala une bella dose di serenità per il futuro del Perugia che sale al decimo posto con 8 punti.Partita scorbutica quella con il Venezia, ennesima squadra che ha giocato al Curi puntando tutto sulle ripartenze. Nesta (squalificato) sceglie un 4-3-3 con Vido falso nueve, un po’ prima punta e un po’ trequartista. I grifoni giocano benino ma sono poco incisivi al tiro anche se nel finale di frazione vanno vicino al gol in due occasioni (Vido e Mustacchio). Precedentemente bravo Gabriel a salvare su Zigoni. A inizio ripresa il gol di Melchiorri, primo gol in biancorosso per il Cigno di Treia, sblocca il Perugia che prende più confidenza con la partita, spreca il raddoppio (con Dragomir) e tutto sommato gestisce bene il finale (Venezia in dieci, espulso Andelkovic all’80’). Ora ennesima sosta poi le trasferte di Salerno e Verona.

Nicola Uras