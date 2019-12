Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Di sostenibilità si fa un gran parlare, crescono iniziative, prese di posizione, dichiarazioni: sembra che tutto sia diventato sostenibile. Ma non è così. Più che parlare bisognerebbe agire o almeno parlarne meglio. Per questo nasce '2031. La community per la sostenibilità', un progetto di Koinètica per conoscere e condividere le ultime novità sulla Corporate Social Responsibility che oggi molti considerano sinonimo di sostenibilità.

'2031. La community per la sostenibilità' vuole essere uno strumento per stimolare una discussione di qualità grazie a uno spazio di informazione condiviso attorno a cui possa crescere una community critica, informata e consapevole. Una piattaforma digitale, libera e gratuita, che contiene articoli, interventi, filmati, notizie, approfondimenti e che viene aggiornata quotidianamente con nuovi contenuti vagliati e filtrati grazie a un sistema di aggregazione di articoli da testate selezionate. Il valore aggiunto? Il contributo degli utenti che arricchiscono la piattaforma con articoli inediti o presenti sulla rete.

Perché 2031? Perché dobbiamo già pensare allo Sviluppo Sostenibile anche dopo il 2030, anno in cui dovrebbero essere raggiunti gli obiettivi dell’Agenda 2030. Per farlo è necessario diffondere la cultura della sostenibilità e una community come questa può fare molto. Con 2031 Koinètica, che organizza da anni 'Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale', prosegue il percorso avviato dalla sua nascita nel 2002 nella convinzione che la sostenibilità debba essere un valore condiviso da tutti.