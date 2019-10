Al via 'Fnm Plastic Free', 2 t in meno di prodotti monouso

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Prende il via il progetto 'Fnm Plastic Free'. Obiettivo: ridurre il consumo di plastica monouso all’interno delle sedi e degli uffici del Gruppo Fnm grazie a buone pratiche che riguardano la vita quotidiana dei dipendenti.

La prima fase dell’iniziativa prevede, in tutte le sedi e gli uffici delle società del Gruppo Fnm, la sostituzione di bicchieri e palette di plastica nei distributori automatici di bevande con bicchieri di carta e palette bio. Verranno in questo modo eliminati in un anno più di 1 milione di prodotti di plastica monouso, pari a circa 2 tonnellate.

Inoltre, tutti i dipendenti di Fnm Spa riceveranno una borraccia personalizzata in Tritan (nuovo materiale polimerico riciclabile e privo di componenti dannose) e nelle sale riunioni le bottiglie di plastica saranno sostituite da caraffe in vetro.

Il progetto proseguirà l’anno prossimo con l’installazione di erogatori di acqua filtrata collegati alla rete idrica di Milano cui si aggiungerà la sostituzione delle cialde di caffè tradizionali con quelle compostabili e l’eliminazione delle bottigliette di plastica nei distributori automatici.

Il progetto 'Fnm Plastic Free' si inserisce nell’ambito dell’impegno del Gruppo Fnm per la sostenibilità, considerata come un fattore centrale per lo sviluppo del business. Tra le ultime e più importanti iniziative, il rinnovamento delle flotte dei mezzi e l’efficientamento energetico delle strutture nel corso del 2018.

La firma degli accordi quadro e dei contratti applicativi con Hitachi Rail Italy Spa, per la fornitura dei treni ad Alta capacità, e con Stadler, per la fornitura dei treni diesel elettrici, permetterà di rinnovare il parco rotabile con mezzi che garantiscono una riduzione del 30% dei consumi di energia elettrica e di carburante utilizzando materiali innovativi con elevati tassi di riutilizzo (più del 93%).

Il servizio di car sharing ecologico di E-Vai, che consente il risparmio di CO2 grazie all’utilizzo di vetture elettriche, è stato potenziato con l’acquisto di 134 nuove auto, iniziato a fine 2018 e che verrà concluso nel 2019.

L’utilizzo di bus più ecologici nella flotta di Fnm Autoservizi ha permesso di ridurre del 26% le emissioni di particolato e del 17% di ossidi di azoto. Sul fronte dell’efficientamento energetico, il Gruppo ha ridotto del 19,5% i consumi di gasolio per il riscaldamento di impianti e di uffici mentre è calato del 2,6% il consumo dell’energia elettrica nello stabile di Cadorna.