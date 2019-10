Terna e Legambiente insieme per un modello Plastic Free

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Al via la collaborazione tra Terna e Legambiente per individuare i corretti processi per la graduale eliminazione delle plastiche monouso, e il loro riciclo, negli ambienti di lavoro. Primo passo della collaborazione, che verrà presentato nei primi mesi del prossimo anno, la definizione di linee guida destinate a diventare un supporto operativo per tutte le realtà interessate a intraprendere un processo 'plastic free'.

La sinergia appena avviata nasce anche grazie all’esperienza maturata da Terna con l’adozione del progetto 'Plastic Free', avviato nel mese di dicembre dello scorso anno e con il quale l’azienda sta gradualmente azzerando la plastica monouso a partire dalle sedi romane.

Il processo di cambiamento, tuttora in atto a Terna, sarà oggetto di un’apposita misurazione da parte di AzzeroCO2 al fine di rilevare gli effetti fin qui ottenuti, individuare eventuali alternative sostenibili e quantificare i risultati in termini di quantità di plastica ed emissione di CO2 eliminata.

L’elaborazione dei dati rilevati da questo primo studio sarà alla base della stesura delle linee guida che diventeranno un vero e proprio strumento per tutti i soggetti interessati ad intraprendere lo stesso processo di diminuzione, fino all’azzeramento, della presenza di plastiche usa e getta negli uffici.

Il progetto Plastic Free implementato da Terna, ispirato ai principi del riduci-riusa-ricicla, è volto alla sostenibilità ambientale.