A Lampedusa 8500 kg di gomme abbandonate, 270 kg erano in mare

Roma, 2 ott. - (AdnKronos) - Raccolti a Lampedusa circa 8.500 kg di pneumatici abbandonati, di cui circa 270 kg erano in mare e sono stati recuperati grazie al lavoro dei diving locali. Gli altri 8.200 kg circa erano stoccati in un’area individuata dal Comune. La raccolta è stata organizzata nell'ambito dell'iniziativa in sei tappe (l'ultima proprio a Lampedusa) "Pfu Zero sulle coste italiane" di Marevivo ed EcoTyre.

Quello della corretta gestione dei Pfu (Pneumatici fuori uso) rappresenta un problema annoso per l’isola siciliana che, per caratteristiche geografiche, ha da sempre riscontrato una serie di difficoltà logistiche con conseguenti accumuli sul territorio di questi rifiuti.

L’accordo con EcoTyre punta a risolvere la questione, fornendo a Lampedusa un servizio di ritiro gratuito e periodico delle gomme giunte a fine vita e garantendo, con mezzi adeguati, l’avvio al corretto recupero. Inoltre, il Comune con la collaborazione di Marevivo, supporta EcoTyre organizzando iniziative di informazione e sensibilizzazione per turisti e cittadinanza su come funziona la filiera e sull’importanza della gestione degli pneumatici.

Con i 270 kg di Pfu sottratti al mare dell'isola siciliana, arriva a 9.850 kg il totale degli pneumatici fuori uso abbandonati lungo le coste italiane e raccolti durante le sei tappe dell'iniziativa. Le gomme abbandonate vengono portate da EcoTyre negli impianti di trattamento dove la maggior parte viene triturata generando granulato di gomma, materiale di riciclo che può essere usato per i fondi stradali e le superfici sportive, per l’isolamento o per l’arredo urbano.

Grazie al progetto "Da gomma a gomma", ideato da EcoTyre in Italia, è stato realizzato il primo pneumatico verde contenente il 20% di gomma riciclata, devulcanizzata e derivante dal trattamento di Pfu raccolti. Dalle analisi effettuate gli pneumatici test montati su 20 camion EcoTyre hanno mostrato caratteristiche di durata e resistenza analoghe, e in alcuni casi migliori, a quelli convenzionali.