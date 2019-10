Nasce Ethos, osservatorio sull'etica pubblica

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Esaminare le grandi questioni della società contemporanea in una prospettiva etica, attraverso una riflessione che sappia indirizzare le sfide e le trasformazioni della società contemporanea. È l'obiettivo di Ethos, Osservatorio sull’Etica Pubblica, presentato oggi a Villa Blanc, sede della Luiss Business School.

Diretto da Sebastiano Maffettone, direttore di Ethos Luiss Business School, Ethos prevede attività di ricerca, programmi di formazione ed eventi volti ad arricchire il dibattito pubblico, costruire un dialogo virtuoso con imprese e istituzioni e guardare a una più ampia dimensione di futuro sostenibile e di responsabilità sociale.

"Viviamo in un momento storico in cui, dati alla mano, la fiducia che i cittadini dei maggiori Paesi occidentali nutrono nei confronti della politica, dei media, della giustizia e delle banche è sostanzialmente ai minimi - afferma Maffettone - Ethos nasce con la convinzione che l’etica pubblica possa contribuire a consolidare quel vero e proprio cemento sociale che, sfaldandosi, crea deficit di fiducia".

"Un leader di successo deve saper prendere decisioni strategiche in modo responsabile e non può prescindere dai concetti di etica, sostenibilità e rispetto delle istituzioni", aggiunge Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School.

Le attività di ricerca di Ethos sono articolate in quattro macro-aree: etica e la vita con gli altri, per rispondere alle sfide della diversity e di società sempre più multiculturali; etica e la cura di noi, per un’etica pubblica delle grandi sfide della vita, della disabilità e delle dipendenze; etica e morale delle Humanities, per promuovere il sapere umanistico nell’ambito di percorsi trasversali che sappiano stimolare il pensiero critico; etica e il mondo sociale, per un approccio di etica pubblica alla cultura d’impresa, alla crescita del Mezzogiorno e, più in generale, all’economia digitale.