'Responsabilità climatica' per dipendenti, idealo adotta l'Assicurazione di sopravvivenza

Roma, 27 set. - (AdnKronos) - Ci sono misure che un'azienda sostenibile può adottare, come scegliere l'energia rinnovabile, puntare sull'efficienza, incentivare comportamenti virtuosi. Ma ci sono casi in cui è più difficile ridurre le emissioni di CO2, ad esempio il riscaldamento, i viaggi d’affari o l’utilizzo di servizi esterni di cloud. Per questi, idealo ha deciso di assumersi la 'responsabilità climatica' per i propri dipendenti.

Ecco come. Il portale internazionale di comparazione prezzi utilizza i certificati CO2 per compensare gli effetti delle attività e dei servizi su cui è ancora difficile intervenire. Il principio da cui parte l'azienda con sede centrale a Berlino è: che si tratti della pensione, dell'assicurazione sanitaria o di quella contro la disoccupazione, ovunque i datori di lavoro pagano all’incirca la metà dei costi, ma questo deve valere anche per la protezione dell'ambiente.

Per questo motivo, in futuro l'azienda compenserà il 50% dell'impronta personale di CO2 di ciascun dipendente. Questa iniziativa è stata denominata "Assicurazione di sopravvivenza".

L’azienda, che venerdì scorso ha scioperato a Berlino nell’ambito di #FridaysForFuture, negli ultimi anni è riuscita a ridurre significativamente la propria impronta di CO2 grazie a misure di risparmio energetico e all'introduzione dell'elettricità verde. Dal 2019, idealo è a impatto zero in termini di CO2. La sede centrale dell’azienda a Berlino e il centro dati di Norimberga vengono gestiti al 100% con elettricità verde.

Tra i prossimi obiettivi c'è il risanamento della torbiera di Lüttwisch. Le torbiere rappresentano i più efficaci depositi di carbonio di tutti gli habitat terrestri: quella di Lüttwisch, nel distretto dei laghi del Meclemburgo, sta morendo, è stata prosciugata molto tempo fa in modo da utilizzare l'area per scopi agricoli. Le torbiere utilizzate per scopi agricoli sono responsabili di circa il 4% delle emissioni di gas serra in Germania, più del traffico aereo interno.

Insieme alla regione Meclemburgo-Pomerania Anteriore, idealo si assicurerà che la torbiera di Lüttwisch sia nuovamente irrigata. Nei prossimi 50 anni si potranno così risparmiare migliaia di tonnellate di gas serra.