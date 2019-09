Al via il Global Community Day di Whirlpool

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Prende il via la terza edizione del Community Day di Whirlpool, grazie al quale le persone dell'azienda possono dedicare una giornata lavorativa ad attività di volontariato, supportando organizzazioni no-profit nelle comunità in cui l’azienda opera. Si parte oggi da Varese con oltre 100 persone del team Whirlpool pronte ad affiancare le attività di tre Ong locali.

"Ringrazio l’azienda per aver dedicato questa giornata di lavoro al nostro territorio - sottolinea Ivana Perusin, assessore alle Attività Produttive del Comune di Varese - Queste iniziative esprimono nel migliore dei modi le sinergie che dobbiamo continuare a coltivare tra il pubblico e il privato. Collaborazioni che contribuiscono in modo determinante a far crescere il nostro territorio".

Partito dall’Italia e dalla regione Emea, il Community Day è quest’anno globale: sono infatti oltre 2.700 le persone di Whirlpool impegnate a fianco di 32 organizzazioni no profit in 15 Paesi nel mondo, per un totale di oltre 21mila ore destinate alla comunità.

Dall'headquarter globale di Benton Harbor in Michigan, passando per Brasile, Italia, Russia e Dubai, l’azienda è coinvolta in una serie di giornate che, insieme, compongono una Community Week destinata a chi più ne ha bisogno. Per testimoniare il proprio sostegno all’iniziativa, tra i protagonisti c'è anche la leadership Emea: per un giorno, il Board al completo lascia infatti la propria scrivania per dedicarsi interamente alle attività di volontariato.

"Lavorare con le persone e per le persone, in Whirlpool, è una forma di inestimabile ricchezza che non costituisce un’eccezione, ma è piuttosto il naturale modo in cui intendiamo il nostro lavoro. Per questo anche la leadership Emea scende in campo a fianco delle numerose organizzazioni che abbiamo deciso di supportare quest’anno", afferma Gilles Morel, presidente di Whirlpool Emea e vicepresidente di Whirlpool Corporation.

Lotta allo spreco alimentare e all’emarginazione, vicinanza alle famiglie in difficoltà e supporto all’occupazione giovanile sono le principali attività su cui si focalizza il Community Day 2019. Le tre organizzazioni coinvolte nella città di Varese sono Cooperativa sociale Centro Gulliver, Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Non Solo Pane Onlus e Fondazione Renato Piatti Onlus.

"Giornate come questa rappresentano occasioni di alto valore - racconta Chiara Pontiggia, responsabile dell’Area Dipendenze del Centro Gulliver -Per noi Operatori è un importante momento di team building interno. Per i nostri Ospiti è un prezioso strumento terapeutico: li vediamo lavorare accanto ai dipendenti delle aziende. Attraverso la relazione tra di loro e con la realtà esterna sperimentano inclusione e si misurano. E’ un banco di prova verso quel reinserimento sociale e lavorativo, vero obiettivo dei nostri percorsi terapeutici di cura".

"Siamo felici di avere anche quest’anno gli amici Whirlpool al nostro fianco - dichiara Andrea Benzoni, presidente di Nonsolopane - Condividere il lavoro, condividere la solidarietà, mettersi in gioco in prima persona, è un’occasione privilegiata per continuare a favorire la conoscenza, l’aiuto, la relazione".

"Anche quest'anno il Whirlpool Community Day sarà una vera festa per tutti noi e in particolare per i nostri ragazzi, che vivono questi momenti di conoscenza reciproca e di scambio con grande intensità - afferma Cesarina Del Vecchio, presidente di Fondazione Renato Piatti - Non smetterò mai di ribadire che è così che si comincia a fare inclusione, aprendo le porte e condividendo piccoli progetti il cui valore va molto al di là della loro realizzazione concreta".