Food waste, app anti-spreco Too Good To Go arriva a Roma

Roma, 18 set. (AdnKronos) - Arriva a Roma Too Good To Go, l’applicazione per smartphone che permette ai ristoratori di mettere in vendita, a fine giornata, a prezzi ridotti il cibo invenduto. Ad aderire all’iniziativa i box di Mercato Testaccio, lo storico Gianfornaio, i supermercati di Carrefour ed Eataly, la pizza a taglio di Alice Pizza fino alle specialità giapponesi di Sushi Daily e Sushi Shop.

Ristoratori e commercianti iscritti all’applicazione possono mettere ogni giorno in vendita le Magic Box, delle 'bag' con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Da parte loro, i consumatori possono acquistare con un semplice tap sull’applicazione pasti a prezzi tra i 2 e i 6 euro, impegnandosi allo stesso tempo nella lotta agli sprechi e nella tutela dell’ambiente, considerando che ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2 kg di CO2. Basta geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, che verranno visualizzati sulla mappa della città con dei pallini di tre colori: verde per quelli che hanno ampia disponibilità di Magic Box, giallo (disponibilità limitata), rosso (Magic Box esaurite o non disponibili per la giornata).

Una volta scelto il locale, l’utente potrà ordinare la propria Magic Box e pagarla tramite l’app con carta di credito, Paypal o il servizio Google Pay. Poi basterà recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al negoziante tramite app e ritirare la Magic Box per scoprire cosa c’è dentro. Inoltre, per limitare l’uso di imballaggi, i negozi aderenti a Too Good To Go incoraggeranno i clienti a portare da casa contenitori e sacchetti propri.

"Too Good To Go sta portando la sostenibilità e l’economia circolare sulle tavole degli italiani e adesso anche a Roma sarà possibile ridurre lo spreco alimentare in maniera semplice ed efficace - commenta Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go - La forza di Too Good To Go sta nell’utilizzare la tecnologia in maniera consapevole e con lo scopo di riportare i consumatori, ormai sempre più abituati agli acquisti online, negli esercizi commerciali di prossimità".

Nata nel 2015 in Danimarca, Too Good To Go è presente in 13 Paesi d’Europa con oltre 14 milioni di utenti. In Italia è già arrivata a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Verona, permettendo da aprile ad oggi di salvare oltre 70.000 pasti. Ad oggi sono oltre 1.000 i commercianti che hanno aderito all’iniziativa e che hanno scelto di coinvolgere i propri clienti nella lotta contro lo spreco: viene acquistato in media oltre l’80% delle Magic Box rese disponibili dai commercianti, con picchi oltre il 95% a Torino, Bologna e Verona. L'app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.