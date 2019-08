Moda sostenibile, al via il Global Change Award 2020

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - Con un approccio circolare si può progettare, produrre, vendere, utilizzare, riutilizzare e riciclare abiti e accessori, in modo da sfruttare le risorse più volte all’interno di un circuito chiuso. H&M Foundation, organizzazione non-profit, apre oggi su globalchangeaward.com la quinta edizione del Global Change Award, concorso annuale dedicato alle innovazioni sostenibili, puntando a ridurre l’impatto dell’industria tessile sul Pianeta.

Il Global Change Award, istituito nel 2015 dalla H&M Foundation in collaborazione con Accenture e il Kth Royal Institute of Technology, ha ricevuto oltre 14.000 candidature da ben 182 Paesi.

"Giunto alla quinta edizione, il Global Change Award ha aperto le porte della moda agli innovatori, che in questo modo possono agire direttamente dall’interno. Abbiamo visto i vincitori delle scorse edizioni mettersi all’opera per trasformare un progetto astratto in una solida realtà da introdurre sul mercato, ma soprattutto li abbiamo visti ispirare una nuova generazione di creativi, scienziati e imprenditori affinché riducessero l’impatto planetario della moda attraverso l’innovazione - dice Karl-Johan Persson, membro del Consiglio di Amministrazione della H&M Foundation e Ceo di H&M Hennes&Mauritz AB - La prossima idea rivoluzionaria in grado di riscrivere le regole del settore potrebbe provenire da chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Perciò, se avete un’idea in cui credete, è l’occasione giusta per proporla".

Oltre al premio complessivo di un milione di euro, i cinque vincitori avranno la possibilità di partecipare al programma annuale 'Innovation Accelerator Program', con tappe a Stoccolma, New York e Hong Kong.

H&M Foundation, Accenture e il Kth Royal Institute of Technology aiutano i vincitori a portare le loro idee al livello successivo, ampliandone il raggio d’azione e lanciandole sul mercato nel minor tempo possibile, in modo da massimizzarne l’impatto sul settore.

"Quest’anno cerchiamo innovazioni che ci consentano di agire in modo più sostenibile come consumatori, idee digitali che colleghino le varie componenti della filiera ad un approccio circolare", spiega Erik Bang, Innovation Lead della H&M Foundation.

Tra i criteri per vincere il concorso rientrano innanzitutto il potenziale per rendere la moda circolare e la scalabilità della proposta. Inoltre, i progetti devono avere una reale componente innovativa ed essere economicamente sostenibili. Infine, il team deve essere concretamente impegnato a fare la differenza.

H&M Foundation ha istituito il concorso con l’obiettivo di individuare idee capaci di innescare un cambiamento significativo in tutto il settore. H&M Foundation e il Gruppo H&M non detengono equity o diritti di proprietà intellettuale nelle innovazioni presentate, lasciando ai vincitori la libertà di collaborare con chi vogliono.

È possibile presentare la propria candidatura fino al 16 ottobre 2019. I cinque vincitori verranno premiati ad aprile 2020 a Stoccolma.