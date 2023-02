Oggi è un altro giorno, gli ospiti di giovedì 2 febbraio

02 febbraio 2023 a

Anche per giovedì 2 febbraio, su Rai 1 è in programma il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno a partire dalle 14. il talk condotto da Serena Bortone è l'occasione per conoscere i volti noti e anche meno noti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’attualità, Tra gli ospiti ci saranno Michele Guardì, autore e regista televisivo, il musicista Maurizio Fabrizio e poi sarà ricordata l'attrice Monica Vitti a un anno dalla scomparsa, ne parleranno Enrico Lucherini e Laura Delli Colli.

