The Misfits, stasera 2 febbraio in tv su Rai2

02 febbraio 2023 a

a

a

Stasera 2 febbraio in tv su Rai 2 alle 21,20 appuntamento con l'azione grazie a The Misfits, con Pierce Brosnan che si reinventa ladro gentiluomo.. Richard Pace, genio del furto su grande scala, riesce a evadere da una prigione di massima sicurezza e viene reclutato da una banda capitanata da un eccentrico e carismatico personaggio che si fa chiamare Ringo. Del gruppo fa parte anche sua figlia Hope. Il piano prevede di rubare una grossa quantità di lingotti d’oro destinati a finanziare il terrorismo. Il protagonista accetta di partecipare ma fra le motivazioni che lo spingono ad accettare ce n’è anche una personale: l’oro infatti appartiene a un uomo che è stato responsabile, in passato, della sua cattura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.