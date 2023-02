Mandorle sgusciate ritirate dalla vendita: rischi per la salute. Ecco i lotti richiamati

15 febbraio 2023 a

Rischio di contaminazione per alcuni lotti di mandorle. Il ministero della Salute ne ha sospesi diversi per precauzione rispetto a una possibile contaminazione da aflatossine. Il provvedimento riguarda i seguenti prodotti: Dattilo, bustine da 40 grammi con i numeri di lotto 277/22 e 290/22; Movida Catering, secchielli da 700 grammi con i numeri di lotto 270/22, 294/22 e 273/22; Movida Catering, secchielli da 1 kg con i numeri di lotto 277/22 e 291/22; I&D Srl, vaschette compostabili senza marchio da 200 grammi e 400 grammi con i 279/22, 280/22 e 295/22. Chi ha acquistato questi prodotti, è invitato a non consumarli e riportarli nel punto vendita. Le aflatossine sono prodotte dal metabolismo di funghi e alcune sono tossiche. Si possono sviluppare durante la coltivazione, il raccolto e l'immagazzinamento di riso e granturco, frutta a guscio, arachidi, fichi, frutta secca, spezie, semi di cacao, oli vegetali grezzi. In particolare in caso di caldo e umidità. Ma cosa rischia chi consuma tali prodotti? Hanno una tossicità a breve-medio termine, ma anche cronica. E' a rischio soprattutto il fegato. L'aflatossina B1 ha una azione sui geni e sul possibile sviluppo di tumore. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato l'aflatossina B1 nel Gruppo 1, vale a dire come agente cancerogeno per l’uomo. A livello europeo la Ue ha fissato i limiti massimi che possono essere presenti in prodotti alimentari che in questo caso evidentemente sono stati superati.

