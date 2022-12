Covid, tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo un passeggero su due

28 dicembre 2022 a

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. "La misura si rende indispensabile - ha spiegato Schillaci - per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei ministri convocato oggi", ha aggiunto.

"Abbiamo voluto fare un controllo e un monitoraggio perché non avendo notizie ufficiali dalla Cina ci dobbiamo tutelare e dobbiamo monitorare ciò che sta accadendo. Il modo migliore e più rapido è di fare un tampone non obbligatorio per i voli diretti che arrivano dalla Cina. Abbiamo fatto due controlli sui primi due velivoli che sono arrivati da Pechino e da Shangai. Sul primo volo su 92 passeggeri 35 erano positivi, sul secondo su 120 passeggeri 62 erano positivi. Abbiamo una percentuale di un passeggero su due positivo al Covid" ha ribadito l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Lombardia a Milano.

Il picco dei contagi in Cina? "Il Paese si trova in una sorta di tempesta perfetta, senza potere più sostenere quei lockdown pazzeschi in cui si mettevano in quarantena intere città, e, dall’altra parte, coi virus della famiglia Omicron si sono trovati liberi di circolare e hanno trovato terreno fertile, con una popolazione completamente suscettibile" a parlare, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Radio1 Box, è l’epidemiologo e docente universitario Pierluigi Lo Palco. "Loro hanno una bassa copertura vaccinale - ha proseguito il medico a Radio1 - sicuramente anche tra gli anziani, e non hanno utilizzato i nostri stessi vaccini" si stimano 250 milioni di casi entro la fine del mese.

