Covid, Brusaferro: "Non lasciar correre Omicron". Locatelli: "Sì ai grandi eventi ma con responsabilità"

Il Covid continua a correre in Italia e nel mondo, con numeri indubbiamente maggiori delle ultime due estati ma con la vita che è tornata ormai alla normalità, Ed è proprio quest'ultima cosa che per qualcuno è nuovamente in pericolo, con l'ombra di nuove misure restrittive che sembra tornare a preoccupare milioni di cittadini italiani. "Non è il momento di lasciare circolare il virus, che è ancora pericoloso e può uccidere anziani e fragili. Inoltre, Omicron 5 sta colpendo i lavoratori della sanità, mettendo a rischio i servizi - dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e già portavoce del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista alla Repubblica - Omicron ha sviluppato più sottovarianti. Quella presente adesso, la Ba5, è la più contagiosa ed è dominante nel Paese. I dati di una settimana fa ci dicono che rappresenta il 71% delle infezioni ma si avvia rapidamente a dominare completamente la scena. Succede un po' quello che aveva sperimentato il Portogallo".

Riguardo alle misure di protezione, dice Brusaferro, "sono scelte della politica in risposta ai diversi quadri epidemiologici. Oggi disponiamo di una serie di strumenti che insieme al monitoraggio, al vaccino e ai farmaci, possono modulare la trasmissione - spiega - In questo momento è fondamentale la responsabilità dei cittadini, che sanno bene quanto la variante sia trasmissibile. Mascherine e distanziamento aiutano a ridurre la possibilità di contagio. Ci vuole prudenza e consapevolezza da parte di tutti per vivere sereni avendo sempre una particolare attenzione a proteggere anziani e fragili. Omicron Ba5 è molto trasmissibile - continua Brusaferro - e per esempio è in grado di reinfettare chi ha già contratto il virus, e se colpisce i fragili e gli anziani comporta rischi importanti, di ricovero e mortalità. Il bollettino di questa settimana evidenzia come i non vaccinati rischino 7 volte di più il decesso dei vaccinati con il booster".

E anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, non ha intenzione "di lasciare libero il virus. In questa situazione epidemiologica non mi sembra neppure il caso di ipotizzarlo - ha detto al Corriere della Sera - Studi autorevoli dimostrano che anche gli asintomatici contribuiscono alla sua diffusione". Riguardo alle misure di protezione e alle mascherine, spiega, "indossarle, specie le ffp2, quando raccomandato e indicato negli spazi chiusi, sui mezzi di trasporto pubblici e anche all’aperto in presenza di assembramenti, è una scelta di difesa per sé stessi e per gli altri". In merito ai vaccini, "la risposta immunitaria generata dai vaccini oggi disponibili protegge largamente da malattia grave o pericolosa per la vita - dice Locatelli - Non ritardiamo una copertura aspettando i nuovi vaccini bivalenti, contenenti anche il ceppo virale oggi circolante oltre a quello originario. Sarebbe un grande errore". Locatelli parla anche del rischio di contagi di massa generati dei grandi eventi. "Che possano amplificare i contagi è nozione largamente consolidata da decenni - afferma - non significa però, almeno finché la situazione resta sotto controllo, sospenderli. Credo possano svolgersi, accostandosi ad essi con senso di responsabilità. Come? Non partecipare se si sa di essere positivi o se accusiamo sintomi sospetti. Indossare mascherine, non scambiare bicchieri. I giovani ci hanno dato tante buone lezioni. Ce ne diano altre".

