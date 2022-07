Covid, Iss: Rt in aumento a 1,30 da 1,07. Nessuna regione a rischio basso, alto per otto

01 luglio 2022 a

Torna forte l'allarme Covid in Italia. l'Rt medio - calcolato sui casi sintomatici nel periodo dal 7 al 20 giugno 2022 - è pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la soglia epidemica (1,22). Sono alcuni dei dati principali che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid.

Costa: "A luglio picco di contagi. Poi riflettere su quarantena per asintomatci"

Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti (riferita alla settimana dal 24 al 30 giugno). Nel monitoraggio precedente, l’incidenza era di 540 casi ogni 100mila abitanti.

Un gatto "ha trasmesso il Covid a un essere umano, è il primo caso accertato": lo studio dell'Università della Thailandia

Nessuna Regione è classificata a rischio basso. Tredici Regioni sono classificate a rischio moderato ai sensi del decreto ministeriale del 30 aprile 2020 (tre di queste ad alta probabilità di progressione), mentre otto sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza (tre di queste sono ad alta probabilità di progressione). Venti Regioni riportano almeno una singola allerta di resilienza. Otto Regioni riportano molteplici allerte di resilienza.

Bozza nuovo protocollo: mascherine nel privato e smartworking per i fragili

