Un gatto "ha trasmesso il Covid a un essere umano, è il primo caso accertato": lo studio dell'Università della Thailandia

In Thailandia è stato provato il primo caso di trasmissione del covid da un gatto a un uomo. È quanto si legge in un articolo pubblicato su Nature che fa riferimento a uno studio pubblicato su Emerging Infectious Diseases dai ricercatori della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia.

La scoperta è stata del tutto casuale ed è avvenuta quando un padre e un figlio positivi al Covid sono stati ricoverati presso l’ospedale dell’università. Anche il loro gatto è stato sottoposto a tampone e pure il felino è risultato positivo. Inoltre il gatto ha starnutito in faccia al veterinario mentre effettuava il test. Il medico indossava guanti e mascherine ma non una protezione per gli occhi e dopo tre giorni ha iniziato ad avere i sintomi del covid risultando anch’egli positivo. Dato che nessuno dei suoi contatti stretti è stato infettato è avanzata l’ipotesi che il medico potesse essere stato contagiato proprio dall’animale. L’analisi genetica ha anche confermato che il veterinario era stato infettato dalla stessa variante del gatto e dei suoi proprietari e che le sequenze genomiche virali erano identiche.

