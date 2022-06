Covid, Sileri: "C'è un'ondata estiva, ma sotto controllo. Non ci saranno problemi"

16 giugno 2022 a

a

a

"C’è una sottovariante più diffusiva che però non sta creando problemi in ospedale. C’è un’ondata estiva che credo sarà autolimitante, potrà portare un aumento dei casi ma non effetti sulle ospedalizzazioni. Sarà tutto sotto controllo senza problemi, ma bisogna comunque utilizzare le stesse cautele laddove c’è assembramento. Dovremo poi capire a settembre e ottobre cosa fare anche in relazione ai vaccini che avremo a disposisizione". Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute su Radio Cusano Campus.

Vaia: "Ecco le regole per combattere il Covid. Bene l'aggiornamento di vaccino e terapie"

"La vaccinazione per il vaiolo al momento è utile per coloro che hanno avuto un contatto stretto con chi era positivo, e per gli operatori sanitari. Abbiamo già a disposizione alcune dosi di vaccino, il numeri dei casi è limitato quindi non ci sono problemi" ha detto Sileri.

La Fondazione Gimbe: contagi e morti tornano ad aumentare. In sette giorni + 32.1% di infezioni. Meno ricoveri ma ancora quasi sette milioni di non vaccinati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.