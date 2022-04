Covid e la quarta dose, Costa: "Ragionevole pensare ok Aifa per over 80". Riunione il 12 aprile

08 aprile 2022 a

a

a

Sulla quarta dose del vaccino anti- Covid "l’Aifa si dovrebbe riunire il 12 aprile per fornirci l’indicazione che dovremo accogliere. Ad oggi è ragionevole pensare di porla per i più anziani, si parla degli over 80. Questo è oggi l’intendimento della comunità scientifica". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio Anch’io su Rai Radio 1. "Sulla quarta dose l’Ema si è espressa e ha dato come indicazione di procedere per le fasce d’età più anziane. L’Aifa si esprimerà a giorni e credo che dovrebbe essere in linea con l’indicazione arrivata da Ema. Quindi a oggi è ragionevole pensare che in un primo momento si possa procedere alla quarta dose solamente per i più anziani, si parla di over 80-over 70. La politica in questo caso attenderà le indicazioni", ha aggiunto Costa.

In quattro mesi 17mila umbri si sono reinfettati a causa di Omicron 2

"Finalmente ci discostiamo dalla Fda mostrando buon senso e praticità". Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), accoglie così le indicazioni emanate ieri dall’Agenzia europea del farmaco Ema e dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in merito a una quarta dose di vaccino anti- Covid a mRna. Non un via libera per tutti gli over 50 come quello dato dall’ente regolatorio americano, ma un ok solo dopo gli 80 anni, in base al contesto e al rischio individuale. "Recepiamo queste raccomandazioni in maniera intelligente», è l’invito dell’esperto: «Chi vuole - spiega all’Adnkronos Salute - ha a disposizione un secondo booster dagli 80 anni in su, da valutare insieme a medici e specialisti magari anche facendo un test degli anticorpi", considerando che è proprio l’immunità cosiddetta umorale quella più stimolata dai prodotti-scudo a Rna messaggero.

Finti vaccini a 250 euro per ottenere il green pass. Medico arrestato. La compagna incassava

Caruso, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all’università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili, evidenzia con soddisfazione che "non si tratta di un obbligo, bensì di una raccomandazione. Un’opportunità che il paziente potrà valutare appunto insieme a personale medico competente, sperando che chi ne può beneficiare" perché ha perso le difese conferite dalle iniezioni precedenti "la voglia cogliere». In ultra 80enni selezionati come indicato, una quarta dose «potrà aiutare sicuramente".

Agenzia delle Entrate invia multe ai no vax. Ci sono 10 giorni per mettersi in regola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.