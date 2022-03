Covid, contagi e decessi in calo ma salgono i ricoveri. Dall'1 aprile cambiano le regole

27 marzo 2022 a

Oggi in Italia si sono registrati 59.555 nuovi casi di Covid, con 82 morti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 118 di ieri. Sono i dati diffusi con il bollettino giornaliero dal ministero della Salute. In calo la curva epidemiologica in Italia visti i 73.357 nuovi positivi di ieri. Per contro, con 384.323 tamponi processati il tasso di positività sale al 15,5% a fronte del 14,5% di ieri. Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quindi 12 in più di ieri, con 40 ingressi. Nei reparti ordinari i ricoverati sono 9.181, 158 in più rispetto a ieri.

Dal 24 febbraio, giorno di inizio del conflitto in Ucraina, ad oggi "abbiamo superato la soglia dei 5.000 morti per Covid: con i dati odierni arriviamo a 5.018 nuovi decessi. Non dobbiamo dimenticarci di quest’altra guerra, che fa meno rumore ma che continua a mietere tante, troppe vittime". È il monito del presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. "Incoraggiamo il ministro della Salute, Roberto Speranza, a spingere per l’adozione di tutte le misure necessarie per raffreddare le curve, abbattere i contagi e, di conseguenza, ridurre la mortalità, ancora troppo elevata. Invitiamo il governo a non abdicare al ruolo di rendere sicuri i rapporti sociali, in nome di una certo auspicata ma non ancora raggiunta fine della pandemia" aggiunge.

Intanto dal 31 marzo - con la fine dello Stato di emergenza - cambiano infatti le regole della lotta al Covid, a partire dalla fine del sistema delle zone colorate: si scioglie il Comitato tecnico scientifico e non sarà più attiva la struttura commissariale guidata dal generale, Francesco Paolo Figliulo.

