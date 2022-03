Covid, Ricciardi: "L'aumento dei casi è un rimbalzo della quarta ondata, accelerare con terza dose"

23 marzo 2022 a

L'Italia si sta trovando ad affrontare da alcune settimane un aumento dei contagi, dopo settimane in cui la curva era scesa e tutti si stavano preparando ad uscire definitivamente dalla pandemia, visto che comunque il 31 marzo finirà lo stato di emergenza. Ma a cosa è dovuto questo nuovo picco? Secondo Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, si tratta probabilmente di "un rimbalzo della quarta ondata. Non siamo alla quinta, che possiamo evitare con comportamenti cauti, collettivi ed individuali - ha detto all’Adnkronos Salute - I dati sono una conseguenza delle cose: derivano da una variante più contagiosa e dall’abbassamento delle nostre protezioni, sia per quanto riguarda le vaccinazioni che praticamente si sono fermate, sia per quanto riguarda un atteggiamento di sottovalutazione del rischio. Se non cambiamo queste due cose, riprendendo a vaccinare in maniera decisa e non stiamo attenti ai nostri comportamenti, i contagi continueranno ad aumentare. Serve spingere sulle vaccinazioni, sia per le prime dosi sia per il completamento del ciclo. È sempre tutto nelle nostre mani, dipende tutto dalle nostre scelte, collettive ed individuali. Se riusciremo a rispondere bene a queste due sfide saremo in grado di cominciare una vita normale", conclude.

Intanto, Moderna ha annunciato i risultati dello studio di Fase 2-3 KidCove sul vaccino mRna-1273 nei bambini da 6 mesi a meno di 2 anni, e dai 2 anni ai 6 anni. Dallo studio intermedio è emerso anche un profilo di sicurezza "favorevole". Sulla base di questi dati, Moderna presenterà "una richiesta di autorizzazione per due dose di 25 μg del vaccino mRNA-1273, per bambini di età compresa tra i 6 mesi e meno di 6 anni, alla Food and Drug Administration (Fda)", annuncia l’azienda in una nota.

"I risultati dello studio sono una buona notizia per i genitori di che hanno figli di età inferiore ai 6 anni - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna - Data la necessità di un vaccino anti covid per i neonati e per i bambini piccoli, stiamo lavorando con la Fda e le autorità di regolamentazione a livello globale per presentare questi dati il ​​prima possibile. Inoltre, dopo aver consultato l’Fda, abbiamo avviato una richiesta per l’autorizzazione all’uso in emergenza del nostro vaccino nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Inoltre - conclude- stiamo aggiornando la nostra richiesta all’Fda per l’autorizzazione all’uso in emergenza del vaccino mRNA-1273 negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni con ulteriori dati di follow-up. Vogliamo contribuire a porre fine alla pandemia con un vaccino per bambini di tutte le età".

