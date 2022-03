Covid, 76.250 nuovi casi e 165 morti. Brusaferro: "Curva in crescita"

18 marzo 2022 a

Sono 76.250 i nuovi casi di positività al Covid (ieri 79.895) e 165 i decessi (ieri 128) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Preoccupa però una notevole circolazione del virus. "Tutte le regioni" italiane "sono caratterizzate da una curva di ricrescita" dell’incidenza di Covid. "Il quadro è coerente con la situazione che caratterizza ormai da alcune settimane, con la variante Omicron, il nostro Paese, e come si può vedere la fascia d’età in cui la circolazione" del virus "è più elevata è quella fra i 10 e i 19 anni, seguita da quella dei 0-9 anni. Ma un po' in tutte le fasce d’età la curva mostra come ci sia una crescita nel numero di nuovi casi". A spiegarlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in un video in cui commenta i principali risultati del monitoraggio su Covid in Italia. "Il trend mostra chiaramente che siamo in una fase di crescita" ribadisce.

Monitoraggio Iss, salgono Rt e incidenza, in calo l'occupazione nelle terapie intensive. Quattro Regioni a rischio alto

Anche l’Rt tende a salire "siamo a 0,94 quindi di poco al di sotto dell’unità" ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati della cabina di regia sull’epidemia. Quattro Regioni/PPAA sono classificate a rischio Alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Quindici Regioni/PPAA sono classificare a rischio Moderato, di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Le restanti due Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso.

Dall’inizio dell’epidemia sono 13.724.411 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 157.607. Sono in tutto 12.446.583 le persone guarite o dimesse e 46.408 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 48.190). Gli attuali positivi sono in tutto 1.120.221, pari a +32.004 rispetto a ieri (+34.050 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 490.883, ovvero 38.999 in meno rispetto ai 529.882 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 15,1%, oggi sale al 15,5%. Sul fronte del sistema sanitario, sono +6 (ieri -13), per un totale di 8.403 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono +1 (ieri -4) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati più gravi è ora pari a 474, con 47 ingressi in rianimazione (ieri 51).

