Covid, monitoraggio Iss: salgono Rt e incidenza, in calo l'occupazione nelle terapie intensive. Quattro Regioni a rischio alto

La curva epidemiologica del Covid 19 sta continuando a salire, e anche questa settimana sono i numeri del monitoraggio dell'Iss a confermare una situazione in crescita da ormai più di 10 giorni. Come si può notare nei dati della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo 23 febbraio-8 marzo 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94 (range 0,83 - 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente 0,83 ma comunque al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt a 0,90 (0,88-0,93) all'8 marzo, mentre era 0,82 (0,79-0,85) al primo del mese. L’Rt tendenziale (basato su dati parzialmente completi) all’8 marzo è sopra la soglia epidemica. Aumenta anche l’incidenza settimanale a livello nazionale: 725 ogni 100.000 abitanti (11-17 marzo) rispetto 510 ogni 100.000 abitanti (04-10 marzo).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 marzo) rispetto al 5,5 del 10 marzo. Nello stesso periodo il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è stabile al 12,9%.

Infine, quattro Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Quindici sono classificate a rischio moderato, di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Le restanti sono classificate a rischio basso. Diciassette Regioni/Province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza mentre quattro riportano molteplici allerte di resilienza. Nonostante questi dati in leggera crescita, ieri il premier Draghi e il ministro della Salute, Speranza, hanno confermato la fine dello stato di emergenza al 31 marzo e tutta una serie di nuove norme che sono contenute nel decreto Riaperture.

