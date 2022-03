Covid, il bollettino di oggi 10 marzo: aumentano i nuovi casi ma calano morti e ricoveri

10 marzo 2022 a

a

a

Continuano a crescere i nuovi casi di Covid 19 in Italia. Secondo il bollettino giornaliero pubblicato dal ministero della Salute sull'andamento della pandemia, i nuovi positivi oggi, giovedì 10 marzo, sono 54.230 (ieri 48.483). Calano però i decessi, 136, contro i 156 di ieri. Dall’inizio della pandemia sono 13.214.498 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 156.493. Sono in tutto 12.086.850 le persone guarite o dimesse e 85.787 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 59.258). Gli attuali positivi sono in tutto 971.155, pari a -30.767 rispetto a ieri (-9.599 il giorno prima).

Dopo cinque settimane i contagi riprendono a salire. Calano i ricoveri ma anche le vaccinazioni. L'ombra di una nuova ondata

A fronte di 453.341 tamponi, ovvero 19.380 in più rispetto a ieri, il tasso di positività sale al 12%. Capitolo ospedalizzazioni: oggi ci sono 545 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.414, ovvero 161 in meno.

Allarme Covid in Umbria. Gimbe: "E' la regione con il maggior incremento di nuovi casi: +37,4%"

I dati sono in aumento da qualche giorno e anche la Fondazione Gimbe ha tracciato un quadro piuttosto chiaro: in Italia dopo 5 settimane, si è invertita la tendenza e i nuovi casi di contagio sono tornati a salire: +1,5% negli ultimi sette giorni. Le rilevazioni riguardano la settimana dal 2 all'8 marzo. Rispetto ai sette giorni precedenti, la Fondazione Gimbe registra un lieve aumento dei nuovi positivi: 279.555 contro 275.376. Non si tratta di un dato elevato, ma di un campanello d'allarme. Fortunatamente, però, non sono aumentati i ricoveri: in area medica sono diminuiti del 16,1%, nelle terapie intensive del 16,4%.

Tempesta perfetta sul vino: Covid, guerra, aumento materie prime. Prezzi alle stelle e cantine a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.