Covid, Sileri: "Green pass via quando i dati lo permetteranno"

Quando avverrà l'eliminazione del green pass? Solo i dati potranno dirlo. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in una intervista a Il Tempo. "C’è una discussione in atto tra tutte le forze politiche che sostengono il governo sulla gradualità e sui tempi di allentamento delle misure, visto che la situazione epidemiologica continua a migliorare. Come sempre, si deciderà ascoltando la scienza, valutando i dati epidemiologici e i suggerimenti del Cts: è un metodo di lavoro che sinora ha funzionato, e non vedo la necessità di modificarlo. Mi lascia tranquillo la constatazione che negli uffici del Governo e dei Ministeri ci sono funzionari che sulla materia green pass sono molto esperti. Ciò che conta veramente è la direzione che abbiamo intrapreso grazie al miglioramento della situazione epidemiologica, che ci porterà progressivamente e con gradualità alla rimozione delle misure di contenimento del virus".

Sul fronte accoglienza profughi ucraini, popolazione con un basso tasso di vaccinazione, Sileri spiega: "Al momento stiamo parlando di circa 10.000 persone, vedremo nei prossimi giorni se il flusso aumenterà e di quanto. A tutti i profughi in arrivo in Italia verrà fatto il tampone, a tutti verrà offerta la vaccinazione o il richiamo, oltre ovviamente all’accesso completo ai servizi del nostro sistema sanitario: ricordiamo che tra i profughi vi sono tanti soggetti fragili, anziani, donne, bambini, e che purtroppo potrebbero arrivare anche persone con traumi bellici".

Nei giorni scorsi, l'infettivologo Matteo Bassetti aveva lanciato un primo allarme sulla possibilità di una nuova variante proprio a causa di questo motivo. "Le probabilità che si diffondano nuove varianti virali aumentano quando la circolazione del virus è intensa, quindi se l’esodo dei profughi dovesse avvenire in situazioni di sovraffollamento il rischio di un incremento della circolazione virale potrebbe esserci. Va detto però che le varianti che abbiamo avuto sino ad oggi, da ultima Omicron, non sono emerse da situazioni di emergenza umanitaria".

