Vaccinazioni anti Covid, in Italia l'89,45% degli over 12 ha completato il ciclo. L'andamento della campagna

L'89,45% della popolazione over 12 vaccinabile ha completato il civlo vaccinale anti Covid, mentre in Italia sono state somministrate il 96,3% delle dosi consegnate: si parla di 134.546.100 dosi su 139.806.275, di cui 93.218.550 di Pfizer/BioNtech, 25.444.396 di Moderna, 11.544.818 di Vaxzevria-AstraZeneca, 6.726.089 di Pfizer pediatrico, 1.849.422 di Janssen e 1.023.000 di Novavax. Classico aggiornamento domenicale sull'andamento della campagna vaccinale da parte della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria. Ad aver completato il ciclo, quindi, sono 48.314.572 persone, mentre il totale dei guariti da al massimo sei mesi è pari a 1.578.507.

Bassetti: "Rischio nuova variante per la bassa copertura vaccinale dei profughi ucraini"

Sono state, poi, somministrate 37.819.698 dosi addizionali/richiamo (booster), l’82,54% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 49.287.760 persone, pari al 91,26% della popolazione over 12. Il totale con almeno una dose sommata ai guariti da al massimo sei mesi senza alcuna somministrazione è di 50.866.267, il 94,18% della popolazione over 12. Il totale dei guariti dopo la seconda dose o unica dose è di 4.489.263, il 9,80% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster guarita post seconda dose/unica dose da al massimo 4 mesi. Il totale dose addizionale/richiamo (booster) + guariti post seconda dose/unica dose è di 42.308.961, il 92,34% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinare da almeno quattro mesi. Il totale delle dosi booster per immunocompromessi è di 12.330, l'1,53% della popolazione immunocompromessa potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.360.411 (il 37,21% della popolazione) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.172.653 (il 32,07% della popolazione). Inoltre 727.827 sono i guariti (il 19,91% della popolazione guarita da al massimo sei mesi). Il totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione ammonta a 2.088.238, il 57,12% della popolazione 5-11.

Positivi, morti e ricoverati continuano a diminuire. Sileri: "A metà aprile via le mascherine al chiuso"

Ma se da un lato è vero che l'andamento della curva pandemica è in discesa, dall'altro non bisogna ancora abbassare troppo la guardia: l'immunologo dell'Università di Modena, Andrea Cossarizza, in un'intervista a Repubblica ricorda che non fare la terza dose "è rischioso anche adesso perché abbiamo non solo Omicron ma anche la sua variante BA.2. La pandemia non è affatto finita e il virus circola ancora, può colpire quando meno te lo aspetti. La terza dose protegge molto bene dalla malattia grave, e fa aumentare sia gli anticorpi circolanti, che possono calare nel tempo per motivi fisiologici, sia la quantità di cellule di memoria, che rimangono stabili nei tessuti ma che sono difficilmente misurabili". Il professore torna poi a ribadire l’importanza della vaccinazione pediatrica perché e non solo perché con la circolazione del virus nei bambini viene "mantenuto attivo un serbatoio", ma anche perché "dobbiamo impedire che si ammalino" gli stessi bimbi "e in qualche caso abbiano un decorso molto grave, e che poi possano sviluppare il Long Covid pediatrico, che sta emergendo in modo piuttosto importante".

Tutte le regioni finalmente a rischio basso. Ricoveri ancora in calo

