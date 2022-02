Covid, nuovi casi sotto quota 40 mila. Il bollettino di oggi sabato 26 febbraio

Sullo stesso argomento: Covid, tutti i dati sono in calo rispetto a ieri

Continua la discesa dei casi da Covid 19 in Italia. Oggi, sabato 26 febbraio, il bollettino emanato dal ministero della Salute dice che i nuovi positivi sono sotto quota 40 mila - per la precisione 38.375 - mentre i decessi sono 210. Ieri i nuovi casi erano stati 40.948, mentre i morti erano 193.

A fronte di 434.077, tamponi effettuati - contro i 440.115 di ieri - il tasso di positività scende all’8,8 per cento dal 9,3 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.140.558. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 763, 36 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.103, 603 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 74.516, per un totale di 11.437.706 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (4.482), Lombardia (4.408) e Veneto (4.183).

Stamattina, intanto, il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha chiesto che venga riconosciuto il diritto universale alla sicurezza sanitaria. "Abbiamo attraversato due anni incredibili, funestati da una pandemia che ha abbattuto le frontiere e ci ha messo tutti davanti a fragilità sconosciute e impensate. Alla luce di questa esperienza è ancora più importante impegnarci oggi per il riconoscimento di un diritto universale alla sicurezza sanitaria e alla protezione sociale che parta proprio dall’area Mediterranea. Siamo consapevoli del ruolo al quale siamo chiamati. Siamo pronti a promuovere iniziative condivise che puntino a mobilitare tutte le risorse materiali e immateriali a nostra disposizione per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile a favore della cooperazione internazionale, del dialogo tra culture, tra popoli e tra religioni nel rispetto di ogni persona e con l’obiettivo di una più equa ripartizione delle risorse economiche e naturali. Se dagli incontri di questi giorni, se dall’auspicio di questa iniziativa potremo far giungere ai potenti della terra la nostra preghiera laica, cattolica, politica e sociale, allora la nostra presenza qui - ha concluso - avrà avuto un senso e avrà assolto al suo compito: cominciare a costruire una cittadinanza comune, europea, mediterranea, mondiale, che ripudia tutte le guerre", ha detto intervenendo ai lavori dell’assemblea congiunta di sindaci e vescovi delle città del Mediterraneo, che si è tenuta a Firenze.

