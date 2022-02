Covid, tutti i dati sono in calo: il bollettino del 25 febbraio

25 febbraio 2022 a

Tutti i dati del Covid 19 in Italia sono in calo: è quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute emanato oggi, venerdì 25 febbraio. I nuovi positivi sono 40.948, in discesa rispetto ai 46.169 di ieri. A fronte di 440.115 tamponi processati, il tasso di positività scende al 9,3%. Per quanto riguarda il numero di decessi, oggi se ne registrano 193, anche questo dato in calo rispetto ai 249 registrati ieri.

Sul fronte ospedali, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 799, 40 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.706, 419 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 65.180. A livello territoriale, invece, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (5.029), Lombardia (4.599) e Veneto (3.578).

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Silvio Brusaferro, nel consueto video di presentazione dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid 19 ha fatto sapere che "un po' in tutti i paesi europei si nota una riduzione dell’incidenza. Negli ultimi sette giorni, in Italia, in tutte le fasce d’età c’è stata una decrescita del numero di nuovi casi, anche se c’è una maggiore circolazione nelle fasce d’età più giovani. L’età in cui si contrae l’infezione si mantiene stabilmente intorno ai 37 anni, 74 anni e 71 anni è l’età media per quanto concerne rispettivamente l’ospedalizzazione ed i ricoveri in terapia intensiva. Le persone che purtroppo decedono a causa del virus hanno un’età media di 83 anni".

